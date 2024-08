Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 25/8: Xe đầu kéo lao xuống vực sâu hơn 100m

(VTC News) -

Xe đầu kéo lao xuống vực sâu 100m, tài xế tử vong

Ngày 24/8, tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ việc xe đầu kéo chở quặng bị lao xuống vực khiến 1 người tử vong.

Khoảng 11h cùng ngày, xe đầu kéo BKS 37H-061.91 do anh L.A.T. (38 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cầm lái chở quặng từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, theo tuyến Quốc lộ 7.

Khi xe chạy đến đoạn qua địa bàn bản Noọng Dẻ (xã Nậm Cắn, huyện Hỳ Sơn) thì bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh S.T)

Tại hiện trường, phần đầu xe nằm dưới vực cách mặt đường khoảng gần 100m, cabin bị biến dạng hoàn toàn, anh T. mắc kẹt bên trong và tử vong. Phần thùng xe chứa quặng bị văng xuống vực cách đường khoảng 120m.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng địa phương có mặt tại hiện trường tổ chức cứu nạn cứu hộ. Do xe rơi xuống vực quá sâu, địa hình hiểm trở nên đến chiều tối 24/8 thi thể tài xế vẫn chưa được đưa lên đường để làm các thủ tục bàn giao cho người thân.

Xe tải lao xuống rãnh, quốc lộ 279D ùn tắc kéo dài

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 24/8 tại đoạn dốc Cao Pha, km92+800 tuyến quốc lộ 279D, thuộc bản Sẳng (xã Chiềng Xôm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La).

Thời điểm trên, xe tải BKS 26C-138.29 chạy trên quốc lộ 279D, khi đến khu vực xã Chiềng Xôm, do đường trơn, xe tải mất lái nên lao xuống rãnh.

Tại hiện trường, thân xe chắn ngang đường, rất may không gây thiệt về người và tài sản. Vụ tai nạn làm ùn tắc trên quốc lộ 279D trong gần 1 giờ đồng hồ.

Chiếc xe tải chắn ngang đường sau vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Sơn La)

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tới hiện trường, hỗ trợ khắc phục sự cố, di chuyển xe ra khỏi rãnh. Đến 10h35 cùng ngày, xe đã lưu thông được qua quốc lộ 279D theo hướng TP Sơn La - Mường La.

Thời gian mưa lũ vừa qua, đoạn dốc Cao Pha liên tục bị sạt lở, bùn đất tràn mặt đường, trơn trượt. Dự báo thời tiết trong những ngày tới tiếp tục có mưa và giông ở nhiều nơi tại Sơn La, vì vậy người tham gia giao thông cần chú ý quan sát, làm chủ tốc độ và đi đúng phần đường, nhất là những đoạn đường cua cấp, đường trơn trượt, tránh xảy ra tai nạn giao thông.

Tai nạn trên cầu Rạch Miễu, 1 người tử vong

Chiều 24/8, thông tin từ Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa một xe khách và hai xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, Đỗ Thanh P. (16 tuổi, ngụ xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) chạy xe máy trên quốc lộ 60, hướng từ Tiền Giang về Bến Tre.

Khi đến đoạn giữa dốc cầu Rạch Miễu (xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho), P. va chạm với xe máy biển số tỉnh Bến Tre khác do người đàn ông khoảng 30 tuổi cầm lái chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến P. và xe máy ngã ra đường, cùng lúc chiếc xe khách biển kiểm soát Bến Tre chạy cùng chiều phía sau lao tới va trúng khiến P. tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Sau khi xảy ra tai nạn, ô tô khách nằm chắn một phần đường; trong khi đó mật độ phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu rất đông nên cầu Rạch Miễu và quốc lộ 60 địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre ùn ứ giao thông kéo dài.

Nhận tin báo, công an tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến khu vực cầu Rạch Miễu và hiện trường vụ tai nạn điều tiết giao thông, khẩn trương khắc phục hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn chết người này.

Theo cơ quan chức năng, vào hai ngày thứ 7 và chủ nhật, mật độ phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu rất cao do đó người tham gia giao thông phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, nhất là các phương tiện qua cầu phải giữ khoảng cách an toàn, chạy đúng làn đường.