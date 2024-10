Tin tai nạn giao thông mới nhất ngày 22/10: Ô tô lao xuống vực, một người chết

(VTC News) -

Ô tô lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc

Vụ tai nạn xảy ra trong khoảng thời gian từ 14h đến 14h30 ngày 21/10, tại km 104 +440, Quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận xã Đại Lào (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt.

Nhận tin báo, Công an TP Bảo Lộc đã huy động lực lượng phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông Mađaguôi (thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) và Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn.

Các lực lượng cứu hộ tại hiện trường.

Cảnh sát dùng xe thang, đu dây xuống vực, sau đó phá cửa ô tô đưa 2 nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, người đàn ông 38 tuổi kẹt trong xe đã tử vong. Người phụ nữ bị thương nặng, được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, ô tô biến dạng phần đầu và cửa. Kính trước xe bị rạn, 2 túi khí ghế lái và ghế phụ bung ra, hư hỏng nặng.

Xe máy đâm vào tường nhà dân, người đàn ông thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 21/10, trên tuyến đường ĐT975B, TP Phú Quốc (Kiên Giang) khiến một người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh L.V.T (31 tuổi, ở xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Thời điểm trên, anh T. lái xe máy Honda SH màu xám chạy trên tuyến đường ĐT975B theo hướng từ xã Cửa Dương đến phường Dương Đông.

Chiếc xe máy trong vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Kiên Giang)

Khi đến đoạn đường thuộc tổ 3, ấp Gành Gió, xã Cửa Dương, do chạy với tốc độ cao, không làm chủ tay lái, xe máy do anh T. cầm lái đã đâm vào tường nhà dân.

Cú tông mạnh khiến nam tài xế tử vong tại chỗ, chiếc xe hư hỏng nặng.

Hai người tử vong sau va chạm ô tô

Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn làm 2 người tử vong.

Chiều 20/10, xe máy mang biển số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do anh H.M.T (24 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm lái chạy theo hướng từ Đá Bạc về Bông Trang. Lúc này, trên xe anh T. chở theo em T.T.C.T. (16 tuổi, cùng ở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đi đến Km 05+400m thuộc thôn Phú Sơn, xã Đá Bạc (huyện Châu Đức), xe máy va chạm với ô tô BKS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do anh H.V.M (42 tuổi, trú huyện Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm lái chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến anh T. tử vong tại chỗ, em C.T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó do đa chấn thương.