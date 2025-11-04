Tin quốc tế ngày 4/11: Ông Trump gửi tàu chiến mạnh nhất thế giới đến Caribbean

(VTC News) -

Tàu USS Gerald R. Ford đến vùng biển Caribbean

Tổng thống Donald Trump ra lệnh cho tàu sân bay USS Gerald R. Ford tiến đến vùng biển Caribbean khi ông đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy - đánh dấu lần đầu tiên một tàu sân bay được triển khai hoạt động tại khu vực này sau hơn 30 năm.

Chính quyền ông Trump cũng thực hiện 15 cuộc không kích ở vùng Caribe, trong khi nhiều nhà lập pháp Mỹ bày tỏ lo ngại về tính hợp pháp của những cuộc không kích này và nguy cơ xung đột lan rộng hơn trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, ông Trump còn tăng cường lực lượng hải quân trong khu vực khi hàng loạt cáo buộc về cuộc tấn công nhắm vào tàu chở ma túy gia tăng kể từ tháng 9, nhưng việc điều động một tàu sân bay là một động thái chưa từng có tiền lệ.

FBI sa thải 4 đặc vụ từng tham gia cuộc điều tra ông Trump

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức sa thải thêm 4 đặc vụ FBI làm việc trong nhóm của cựu Công tố viên đặc biệt Jack Smith để điều tra nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống vào năm 2020.

Động thái này là hành động mới nhất trong một loạt hành động nhắm vào những nhân viên làm việc trong cuộc điều tra về Tổng thống Donald Trump hoặc đồng minh của ông.

Người phát ngôn của FBI từ chối bình luận về thông tin trên.

Israel trao trả 45 thi thể người Palestine theo thỏa thuận ngừng bắn

Hôm 3/11, Israel tiến hành trả lại thi thể của 45 người Palestine về Gaza, nâng tổng số người được trao trả theo thỏa thuận ngừng bắn lên 270 người.

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, Israel sẽ trao trả 15 thi thể người Palestine cho một người Israel thiệt mạng được trả về. Sau khi nhận dạng pháp y, Israel xác nhận hài cốt mà Hamas bàn giao một ngày trước đó thuộc về ba con tin bị lực lượng của Palestine bắt giữ trong vụ tấn công ngày 7/10/2023, vụ tấn công châm ngòi cho cuộc chiến.

Những hài cốt này là của Đại úy người Mỹ gốc Israel Omer Neutra (21 tuổi), Hạ sĩ Oz Daniel (19 tuổi) và Đại tá Assaf Hamami (40 tuổi) - sĩ quan cấp cao nhất bị Hamas giết hại.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 10/10, Hamas thả 20 con tin còn sống và bắt đầu trao trả hài cốt của 28 tù nhân đã chết.