Tin mưa rét dưới 13°C ở miền Bắc và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

(VTC News) -

Video: Dự báo thời tiết ngày 11/4

Điểm tin không khí lạnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ 12/4, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật trên cấp 6.

Từ đêm 12/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Từ đêm 13-14/4, đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 16-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C, Bắc Trung Bộ 17-20°C.

Miền Bắc sắp chuyển mưa rét. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Hà Nội cũng là địa phương chịu tác động của đợt không khí lạnh này, trời chuyển lạnh từ đêm 12/4 với nhiệt độ thấp nhất dao động 17-19°C.

Tác động của không khí lạnh, từ gần sáng 12/4, Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Từ 12/4 đến 13/4, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cảnh báo nguy cơ mưa lớn cục bộ với cường suất lớn (trên 50mm trong 6 giờ).

Trên biển, từ trưa và chiều 12/4, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 1,5-2,5m. Từ chiều tối và đêm 12/4, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Từ chiều 13/4, Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Hôm nay (11/4), thời tiết Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nhiều biến động. Nhiệt ban ngày tăng cao, nhiều nơi ghi nhận mức nhiệt tiệm cận hoặc vượt ngưỡng nắng nóng 35°C. Tuy nhiên, chiều tối và đêm nay, các khu vực này khả năng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ.

Từ đêm 11/4 sang ngày 12/4, không khí lạnh từ phía Bắc bắt đầu ảnh hưởng xuống khu vực, nhiệt độ giảm dần. Thời tiết chuyển nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác dông. Một số nơi có thể xuất hiện mưa to đến rất to trong thời điểm ngắn, nguy cơ ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp.

Sáng nay, Đông Bắc Bộ mưa nhỏ tại một số nơi, đến trưa chiều trời hửng nắng, thời tiết khô ráo. Đêm 11/4, khu vực này mưa cục bộ. Từ gần sáng và ngày 12/4, thời tiết có sự chuyển biến rõ rệt khi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nguy cơ kèm theo hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét và gió giật mạnh.

Từ đêm 12/4 đến 20/4, Đông Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết tương đối ổn định. Mưa xuất hiện lác đác vài nơi vào đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng.

Từ đêm 12/4 đến 16/4, Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, sau mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Từ khoảng 17/4, khu vực này khả năng ghi nhận đợt nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất ngày trên 35°C.

Hình thái thời tiết chủ đạo trong 10 ngày tới tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Miền Đông Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trên 35°C.