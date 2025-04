Cuối tuần miền Bắc đón không khí lạnh, đề phòng dông lốc, mưa đá

(VTC News) -

Từ 12/4, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một phần Trung Trung Bộ. Đợt lạnh này không chỉ khiến nhiệt độ giảm mạnh, trời trở rét về đêm và sáng sớm, mà còn kèm theo mưa dông, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá.

Gió đông bắc trong đất liền sẽ mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật trên cấp 6.

Cuối tuần này, miền Bắc trở rét.

Từ đêm 12/4, người dân ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu cảm nhận được không khí lạnh rõ rệt, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Đêm 13-14/4, nhiệt độ các khu vực này tiếp tục giảm, trời rét về đêm và sáng.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ dao động 16-19°C, vùng núi cao có thể giảm sâu xuống dưới 13°C, Bắc Trung Bộ 17-20°C.

Hà Nội cũng nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của không khí lạnh. Theo dự báo, từ đêm 12/4, thời tiết khu vực này chuyển lạnh. Hai ngày 13 -14/4, trời rét nhẹ, nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng có thể xuống mức 17-19°C.

Đây được xem là một trong những đợt không khí lạnh muộn trong năm. Tuy không khắc nghiệt như rét đậm, rét hại giữa mùa đông, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng 12/4, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Tại Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, dự báo xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá kèm gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa lớn cục bộ với cường suất trên 50mm trong vòng 6 giờ có thể gây nguy cơ ngập úng, hư hại nhà cửa, cây cối, ảnh hưởng đến giao thông và cơ sở hạ tầng.

Trên biển, từ trưa chiều 12/4, gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 1,5-2,5m.

Từ đêm 12/4, khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ chiều 13/4 gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.