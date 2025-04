Tin mưa lạnh dưới 18°C ở miền Bắc và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

(VTC News) -

Tin không khí lạnh và mưa lớn ở miền Bắc

Sáng sớm nay 28/4, không khí lạnh tiến gần đến biên giới nước ta. Dự báo sáng 28/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Cùng ngày, Đông Bắc Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 20-23°C, vùng núi cao có nơi dưới 18°C, Bắc Trung Bộ phổ biến 22-25°C.

Hà Nội cũng là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đợt không khí lạnh này. Ngày 28/4, thời tiết Thủ đô chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 21-23°C.

Hôm nay, miền Bắc chuyển mát kèm mưa, nhiều nơi trời lạnh dưới 18°C. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên ngày 28/4, Đông Bắc Bộ mưa rào diện rộng, một số khu vực ghi nhận mưa vừa, mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và đô thị. Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to.

Bước sang đêm 28/4 và ngày 29/4, cường độ mưa ở Bắc Bộ bắt đầu suy giảm. Mưa lớn diện rộng chấm dứt, chỉ còn xuất hiện rải rác ở một vài khu vực, đặc biệt tại khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Bắc Trung Bộ.

Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, Tây Nguyên bắt đầu có dấu hiệu nắng nóng cục bộ, còn Nam Bộ tiếp tục giai đoạn nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến 35 đến 36°, có nơi cao hơn.

Thời tiết từ đêm 29/4 đến ngày 7/5 có sự phân hoá rõ rệt theo từng vùng. Cụ thể, tại Bắc Bộ, từ đêm 29/4 đến ngày 1/5 mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đặc biệt trong khoảng thời gian chiều tối và đêm. Tuy nhiên, từ 2/5 trở đi, mưa giảm hẳn, ban ngày trời nắng, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi vào buổi tối.

Bắc Trung Bộ cũng có xu hướng thời tiết tương tự. Trong suốt thời kỳ từ 30/4 đến 7/5, khu vực này ghi nhận mưa rào và dông cục bộ lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, hai ngày 30/4 và 1/5, mưa rào xuất hiện rải rác hơn ở khu vực này, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối.

Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, Tây Nguyên và Nam Bộ từ 30/4-6/5 chiều tối và tối khả năng mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 28/4/2025

Hà Nội ngày mưa rào và rải rác dông, đêm mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-28°C.

Phía Tây Bắc Bộ ngày mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, có nơi chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, vùng núi cao có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ngày mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông rải rác. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, phía Nam có nơi trên 31°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.