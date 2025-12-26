Tin không khí lạnh mới nhất: Sáng nay miền Bắc rét nhất hơn 3°C

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, không khí lạnh đã tác động đến một vùng rộng lớn ở nước ta, từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Bắc Bộ rét sâu, có nơi xuất hiện băng giá. Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ giảm khoảng 6-8°C.

Ở trạm Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; trạm Lý Sơn gió đông bắc mạnh cấp 6.

Nhiệt độ ở Bắc Bộ, Trung Bộ trong hôm nay và ngày mai. (Nguồn: NCHMF)

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sáng nay, nhiệt độ thấp nhất sang nay ở các tỉnh miền Bắc phổ biến 13-16°C.

Một số nơi nhiệt độ giảm xuống thấp hơn như Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Tuyên Quang) và Tam Đảo (Phú Thọ) 7,7°C, ; Pha Đin (ĐIện Biên) 6,6°C; Sapa (Lào Cai) 6,5°C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 3,4°C, đây cũng là điểm quan trắc được mức nhiệt thấp nhất trong sáng nay ở nước ta.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong ngày 26/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14°C, vùng núi Bắc Bộ 8-10°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C.

Vùng núi cao khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện băng giá và sương muối. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại nguy cơ ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Thời tiết Hà Nội không mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 12-14°C.

Không khí lạnh tác động nên trong ngày 26/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa to và dông.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Trong đó, phía Tây từ đêm 26/12 gió giảm dần.

Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Gia Lai ngày 26/12 có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.