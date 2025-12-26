Dự báo thời tiết 26/12: Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, khả năng có băng giá

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/12/2025

Ngày 26/12, không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực này xuất hiện mưa ở một vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ trung bình ngày trong ngưỡng trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao của Bắc Bộ cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối.

Thời tiết Hà Nội không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến13-15°C, cao nhất 19-21°C.

Dự báo thời tiết ngày 26/12, nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối ở vùng núi cao Bắc Bộ. (Ảnh minh hoạ)

Ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 26/12, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm 26/12, các địa phương này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Trời rét đậm, rét hại có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/12/2025

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15°C. Nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Tây Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14°C, có nơi dưới 9°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15°C, vùng núi 10-13°C, vùng núi cao có nơi dưới 8°C. Nhiệt độ cao nhất 18-21°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-16°C, phía Nam 16-19°C. Nhiệt độ cao nhất 19-22°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22°C, phía Nam 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26°C, phía Nam 26-29°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi,. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.