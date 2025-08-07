Tìm thấy thi thể nguyên vẹn của người mất tích 28 năm, chấm dứt bi kịch gia đình

(VTC News) -

Gần 3 thập kỷ sau khi biến mất một cách bí ẩn trong chuyến đi bộ đường dài, thi thể Naseeruddin cuối cùng được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn, nằm sâu trong sông băng ở khu vực Kohistan, Pakistan. Naseeruddin là người bộ tộc Saleh Khel, mất tích khi 33 tuổi.

Tháng 6/1997, Naseeruddin và anh trai Kathiruddin rời khỏi nhà sau cuộc tranh cãi trong gia đình. Cả hai cưỡi ngựa và đi bộ đường dài đến khu vực được gọi là "Thung lũng Quý Bà". Buổi chiều hôm đó, Naseeruddin đi vào một hang động và không bao giờ trở ra. Anh trai và nhiều người khác tìm kiếm không ngừng nghỉ nhưng vẫn không thể phát hiện dấu vết nào của anh.

Phải đến ngày 1/8 vừa qua, gần 28 năm sau, một người chăn cừu tên là Omar Khan mới tình cờ phát hiện thi thể bị đóng băng của Naseeruddin trong một khe sông băng. “Những gì tôi thấy thật không thể tin được. Thi thể còn nguyên vẹn. Quần áo thậm chí còn không bị rách", ông nói với BBC. Khám phá kỳ lạ này đã làm dấy lên sự quan tâm từ cộng đồng địa phương và cơ quan chức năng.

Thẻ căn cước của Naseeruddin được tìm thấy trên thi thể đóng băng. (Ảnh: The Sun)

Ngay sau đó, cảnh sát nhận được báo cáo về một thẻ căn cước được tìm thấy bên người nạn nhân, mang tên Naseeruddin. Nhờ đó, họ nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân và kết nối với vụ mất tích năm xưa. Các xét nghiệm AND được tiến hành; còn gia đình và bạn bè đều nhận ra Naseeruddin nhờ các đặc điểm trên khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn.

Theo các chuyên gia, điều kiện khắc nghiệt của sông băng như nhiệt độ cực thấp, độ ẩm và lượng ôxy thấp cùng lớp tuyết dày đã góp phần bảo quản thi thể trong gần 3 thập kỷ. Đây được xem là ví dụ điển hình về quá trình ướp xác tự nhiên mà giới khoa học vẫn đang nghiên cứu.

Gia đình cho biết, Naseeruddin đã kết hôn và có 2 con trước khi mất tích. Việc tìm thấy thi thể cha sau gần 3 thập kỷ chấm dứt quãng đời dài đầy day dứt của hai người con. Nhiều năm qua, có những đồn đoán rằng Naseeruddin bị sát hại trong chuyến đi và giờ đây với bằng chứng rõ ràng, họ có thể nhẹ lòng hơn khi biết rằng cha mình ra đi trong một tai nạn.

Khu vực Kohistan, nơi thi thể được tìm thấy, vốn nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ gồm đồng cỏ, hồ nước và rừng, là điểm đến quen thuộc của những người chăn gia súc vào mùa hè. Nhưng với độ hiểm trở của địa hình và thời tiết khắc nghiệt, đây cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với những người đam mê khám phá thiên nhiên.

Naseeruddin mất tích khi anh 33 tuổi và thuộc bộ tộc Saleh Khel. (Ảnh: The Sun)

Trường hợp của Naseeruddin khiến nhiều người liên tưởng đến một phát hiện tương tự tại Peru vào năm 2024. Thi thể của William Stampfl, một nhà leo núi mất tích sau trận tuyết lở trên núi Huascaran, cũng được tìm thấy sau 22 năm trong lớp băng lạnh giá.

Những câu chuyện này không chỉ là câu trả lời cho những gia đình từng sống trong mòn mỏi và hy vọng, mà còn cho thấy sự đáng sợ nhưng kỳ diệu của thiên nhiên, nơi có thể gìn giữ một bí ẩn suốt hàng chục năm, trước khi bất ngờ hé lộ vào thời điểm không ai ngờ tới.