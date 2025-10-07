Tìm thấy thi thể 2 phụ nữ nghi đuối nước tại đập dâng ở Gia Lai

(VTC News) -

Sáng 7/10, đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi đuối nước tại đập dâng Văn Phong (đoạn thuộc khu vực xã Bình Phú) khiến 2 phụ nữ tử vong.

“Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Hôm nay, đại diện địa phương sẽ thăm hỏi, chia buồn với gia đình 2 nạn nhân”, đại diện lãnh đạo UBND xã Bình Phú thông tin.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương tích cực tìm kiếm thi thể người phụ nữ nghi do đuối nước. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Trước đó, vào khoảng 21h20 phút ngày 6/10, người dân khu vực đập dâng Văn Phong phát hiện thi thể chị N.T.B.Nh. (32 tuổi, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú) nằm dưới sông Kôn đoạn qua thôn Hòa Sơn (xã Bình Phú). Sau đó người dân trình báo Công an xã Bình Phú và chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xác minh vụ việc và nắm bắt thông tin từ người dân được biết, đi cùng với chị N.T.B.Nh còn có chị N.T.T.N. (35 tuổi, trú cùng địa phương). Tuy nhiên lại không thấy chị N.T.T.Ng. tại hiện trường, nghi có điều không lành xảy ra.

Trong đêm, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng địa phương và người dân khu vực tìm kiếm chị Ng. tại khu vực đập dâng.

Đến khoảng 8h30 ngày 7/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Ng. tại vị trí cách Đập dâng Văn Phong khoảng 2,5 km trên khu vực sông Kôn, đoạn qua xóm 6, thôn Hoà Trung.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.