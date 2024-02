Tìm thấy thi thể 2 người mất tích sau khi gặp nạn trên vùng biển TP Huế

(VTC News) -

Trưa 29/2, lãnh đạo phường Thuận An (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay, lực lượng chức năng vừa đưa thi thể em P. X.T. (SN 2004, trú tỉnh Gia Lai, là sinh viên một trường đại học ở TP Huế) vào bờ sau 4 ngày mất tích.

Được biết, sáng cùng ngày, một người dân xã Phú Hải (huyện Phú Vang) phát hiện thi thể nổi trên biển, cách bờ khoảng 2 hải lý nên thông báo cho chính quyền địa phương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng huy động phương tiện ra hiện trường để trục vớt đưa thi thể nạn nhân vào bờ.

Thi thể sinh viên P.X.T được tìm thấy và đưa vào bờ sau 4 ngày bị sóng biển cuốn mất tích.

Trước đó, ngày 28/2, thi thể người đàn ông trôi dạt vào bờ biển xã Hải Dương TP Huế). Danh tính nạn nhân được xác định là anh T.Q.N (SN 1976, trú tại TP. Huế). Thi thể nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, cả em P.X.T và T.Q.N là nạn nhân trong 2 vụ mất tích trên vùng biển Thuận An (TP Huế) vào ngày 25/2. Cụ thể, chiều 25/2, em P.X.T. cùng nhóm bạn đến bãi tắm biển Thuận An để tắm nhưng không may bị sóng cuốn trôi, mất tích.

Trong khi đó, lúc 4h15 ngày 25/2, anh N. cùng 6 người bạn thuê ông Nguyễn Văn Sinh (SN 1975, trú tại phường Thuận An, TP. Huế) điều khiển ghe (không có giấy tờ liên quan) đến vùng biển xã Quảng Công (huyện Quảng Điền) cách bờ khoảng 2 hải lý để câu cá.

Đến khoảng 14h15 cùng ngày, ông Sinh điều khiển phương tiện vào bờ đến khu vực biển thuộc thôn Thai Dương Hạ Bắc (xã Hải Dương) thì bị sóng đánh vào mạn, tàu lật và trôi dạt vào bờ. Hậu quả 8 người rơi xuống biển, trong đó anh N. mất tích, 7 người còn lại bơi được vào bờ.