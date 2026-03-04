Tàu cá chở 7 người lật ở cửa biển Quảng Trị, 2 ngư dân nhập viện

(VTC News) -

Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị), cho biết tại khu vực cửa biển Nhật Lệ (phường Đồng Hới) vừa xảy ra một vụ lật tàu cá chở 7 người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 4/3, tàu cá hoạt động gần bờ bất ngờ bị lật ở khu vực cửa biển Nhật Lệ, cách bờ khoảng 100m.

Khu vực nơi tàu cá chở 7 thuyền viên gặp nạn tại cửa biển Nhật Lệ (Quảng Trị)

Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu có 7 thuyền viên. May mắn toàn bộ thuyền viên bơi được vào bờ an toàn, có 2 thuyền viên sức khỏe yếu hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp hỗ trợ và xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyên nhân lật tàu đang được xác minh, làm rõ.

Trước đó, KSND khu vực 1 TP Huế cho biết đơn vị cũng vừa kịp thời tham gia kiểm sát khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ chìm thuyền chở 11 người làm 2 mẹ con tử nạn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h56 ngày 28/2, ông Võ Văn V. (trú phường Thuận An) điều khiển thuyền máy chở 11 người trong gia đình đến khu vực phá Tam Giang để neo đậu, chờ xem Lễ hội xuất quân đánh cá vụ Nam và Lễ hội cầu ngư làng Thai Dương Hạ, gần cửa biển Thuận An.

Thời điểm này, tại khu vực lễ hội có nhiều tàu công suất lớn di chuyển ra cửa biển. Trong quá trình lưu thông, tàu do anh Trần Văn C. điều khiển đã va chạm với thuyền máy của ông V., khiến phương tiện này bị chìm.

Vụ tai nạn làm 2 mẹ con tử nạn, 9 người khác may mắn được cứu sống. Lực lượng chức năng phối hợp với người dân trục vớt được 2 nạn nhân tử vong là chị V.T.B. (25 tuổi) và con là cháu L.V.G.P., cùng trú phường Thuận An. Được biết, chị B. ở nhà làm nội trợ, chăm sóc con nhỏ.

Ngay sau sự việc, UBND phường Thuận An phát thông cáo báo chí về việc dừng giải đua ghe truyền thống trong khuôn khổ Lễ hội cầu ngư năm Bính Ngọ 2026 của làng Thai Dương.