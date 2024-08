Tiêu hủy kho thuốc lá điện tử nhập lậu ở Hưng Yên

(VTC News) -

Ngày 25/7, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.X.H (địa chỉ: phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) tổng số tiền 53.750.000 đồng về hành vi kinh doanh hàng hó nhập lậu và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải gửi đăng ký theo quy định.

Ông T.X.H bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc phải tiêu hủy toàn bộ hàng hoá vi phạm bao gồm 163.410 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử và 9.913 kg phụ kiện thuốc lá điện tử các loại.

Lực lượng chức năng tại thời điểm kiểm tra kho hàng của ông T.X.H. (Ảnh: Đội QLTT số 5 Cục QLTT Hưng Yên)

Trước đó, ngày 6/6, Đội QLTT 5 phối hợp với Đội 3, Phòng PC03, Công an tỉnh Hưng Yên; Đội Cảnh sát Điều tra tổng hợp, Công an huyện Tiên Lữ và Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính đối với kho hàng hoá của do ông T.X.H làm chủ tại địa chỉ thôn Lam Sơn (xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên).

Lực lượng chức năng phát hiện 163.410 sản phẩm và 9.913 kg phụ kiện thuốc lá điện tử các loại, có dấu hiệu là hàng hoá nhập lậu. Toàn bộ số hàng hoá có dấu hiệu vi phạm trên được đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ, niêm phong để tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ và xác minh.

Qua kiểm tra toàn bộ số hàng hóa, kết quả xác minh toàn bộ số hàng hóa trên là hàng nhập lậu, sản phẩm không rõ nhãn mác. Đội Quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.X.H về các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định, trình Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 1/8, ông T.X.H đã chấp hành quyết định xử phạt, nộp tiền phạt vào Kho bạc nhà nước tỉnh Hưng Yên và tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm trước sự giám sát của cơ quan chức năng tại Công ty CP Đầu tư phát triển Công nghiệp và Môi trường Việt Nam (xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).