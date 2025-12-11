'Tiết kiệm Tỷ phú' HDBank với giải thưởng đặc biệt lên đến 3 tỷ đồng

(VTC News) -

Trong thời đại mà mọi thứ thay đổi từng giây và các kênh đầu tư thường biến động, dòng tiền thông minh là dòng tiền được kích hoạt và tìm điểm đến vừa an toàn, vừa sinh lời, vừa mở ra vận may bất ngờ.

Gửi tiết kiệm đang là một lựa chọn tối ưu. Giữa vô vàn chương trình tiết kiệm trên thị trường, có một lựa chọn vừa an toàn, vừa vượt trội về cơ hội: HDBank vừa ra mắt chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú”, một hành trình dự thưởng với giải Đặc biệt lên tới 3 tỷ đồng - mức giải thưởng lớn chưa từng có, dành cho những khách hàng biết nắm bắt thời điểm và biến khoản tiền gửi của mình trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Chỉ từ 50 triệu đồng là đã có thể gia nhập đường đua vận may tỷ phú – một cơ hội thật sự dành cho những ai thức thời, “tự” tạo nên bước ngoặt mới trong tài chính cá nhân.

Hành trình Gửi tiền - Sinh lời - Chạm vận may tỷ phú

Từ nay đến ngày 28/02/2026, chỉ từ 50 triệu đồng và chỉ từ kỳ hạn 1 tháng, gửi tại quầy hay “chạm” ngay trên App HDBank, Đi HDBank, khách hàng lập tức nhận cơ hội tham gia đường đua với giải Đặc biệt 3 TỶ ĐỒNG - kích hoạt vận may tỷ phú; hoặc trúng sổ tiết kiệm 500 triệu đồng; Bộ giải thưởng cao cấp từ LG - Bosch, loạt thẻ ATM trị giá “tiền lộc - tiền phát”...

“Vũ trụ” quà tặng trong chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú” hằng kỳ còn có: Xe SH 125i, Smart Tivi QLED Samsung 85inch, Robot hút bụi tự động cao cấp, Máy lọc không khí LG hiện đại, Thẻ ATM Napas giá trị 2-5 triệu đồng.

Bí kíp vàng để nhân đôi vận may: Gửi online sẽ nhân 2 mã dự thưởng và đặc biệt HDBank tặng thêm 01 mã dự thưởng bổ sung cho khách hàng mới khi mở sổ tiết kiệm dự thưởng đầu tiên.

Kích hoạt dòng tiền luôn là lựa chọn khôn ngoan. Với “Tiết kiệm Tỷ phú” của HDBank, bạn vừa sở hữu một kênh sinh lời an toàn, vừa mở ra cơ hội trúng những giải thưởng có giá trị lớn chưa từng có.

Tất cả đều dễ dàng theo dõi ngay trên App HDBank hoặc Đi HDBank: từ lãi suất, mã dự thưởng, cho đến kết quả quay số minh bạch, nhanh chóng. Và nếu bạn muốn được hỗ trợ trực tiếp, hơn 370 điểm giao dịch HDBank trên toàn quốc luôn sẵn sàng đồng hành.

Đừng để dòng tiền ngủ yên! Bởi chỉ một cú chạm, một mã dự thưởng, biết đâu lại chính là bước ngoặt tài chính lớn nhất của bạn trong năm nay. Hãy gửi ngay trên App HDBank, Đi HDBank, hoặc ghé chi nhánh gần nhất để bắt đầu hành trình “Gửi để an tâm, gửi để bứt phá” cùng HDBank và chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú”.