Tiết Cốc vũ 2026 bắt đầu từ ngày nào, có đặc điểm gì?

(VTC News) -

Trong hệ thống 24 tiết khí của phương Đông, Cốc vũ là tiết khí thứ 6 trong năm, thường rơi vào khoảng ngày 20/4 hoặc 21/4 Dương lịch. Tên gọi “Cốc vũ” mang ý nghĩa đặc biệt: “Cốc” là lúa, “vũ” là mưa, hàm ý những cơn mưa thuận lành tưới mát ruộng đồng, giúp cây cối sinh trưởng mạnh mẽ, hoa lá đâm chồi nảy lộc. Đây cũng được xem là thời điểm thiên nhiên chuyển mình rõ rệt, báo hiệu mùa gieo trồng sôi động và sự sinh sôi của vạn vật.

Cốc vũ 2026 bắt đầu vào ngày nào?

Theo lịch tiết khí, tiết Cốc vũ năm 2026 bắt đầu vào 8h39 ngày 20/4 Dương lịch, tương ứng ngày 4/3 Âm lịch, và kéo dài đến ngày 5/5 Dương lịch (tức ngày 14/3 Âm lịch), trước khi chuyển sang tiết Lập hạ.

Tiết khí này kéo dài 15 -16 ngày, nằm giữa tiết Thanh minh và Lập hạ, đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp quan trọng từ mùa xuân sang đầu mùa hè.

Cốc vũ 2026 là ngày 20/4 Dương lịch. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong giai đoạn này, nền nhiệt tăng dần, độ ẩm trong không khí cao hơn, thiên nhiên tràn đầy sức sống. Ở nhiều quốc gia Đông Á, trong đó có Việt Nam, Cốc vũ gắn liền với đời sống nông nghiệp truyền thống, được xem là dấu hiệu cho một mùa vụ thuận lợi và thời điểm thích hợp để bắt đầu các hoạt động gieo trồng quy mô lớn.

Đặc điểm tiết Cốc vũ

Tiết Cốc vũ nổi bật với đặc trưng mưa nhiều và độ ẩm cao. Những cơn mưa rào xuất hiện thường xuyên giúp cây cối và ngũ cốc được “tưới tắm” tự nhiên, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ sau thời gian đầu xuân.

Do là thời điểm giao mùa, thời tiết có thể biến động nhanh, thỉnh thoảng xảy ra mưa lớn cục bộ. Tuy vậy, xét tổng thể, điều kiện khí hậu trong tiết Cốc vũ vẫn rất thuận lợi cho sự sinh trưởng của cây trồng.

Trong đời sống nông nghiệp Á Đông, Cốc vũ được ví như thời điểm vàng của mùa màng. Những cơn mưa đúng thời điểm mang lại nhiều lợi ích quan trọng, hạt giống nảy mầm nhanh, cây lúa và các loại ngũ cốc phát triển mạnh. Đất đai giữ độ ẩm tốt, thuận lợi cho việc gieo trồng lúa nước, ngô, đậu và nhiều loại cây màu khác. Báo hiệu giai đoạn kết thúc vụ đông xuân, chuẩn bị cho vụ hè thu với kỳ vọng năng suất cao.

Tiết Cốc vũ là thời điểm “mưa thuận gió hòa”, thuận lợi cho gieo trồng, đồng thời báo hiệu bước chuyển rõ rệt sang đầu hè. (Ảnh: Vecteezy)

Không chỉ mang ý nghĩa khí hậu, Cốc vũ còn được xem là thời điểm thích hợp để điều chỉnh sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe nhằm hòa hợp với sự thay đổi của tự nhiên.

Đây là thời điểm lý tưởng để trồng lúa, rau màu, cây ăn quả hoặc chăm bón vườn tược. Lượng mưa tự nhiên giúp cây phát triển khỏe mạnh, giảm công tưới tiêu và thúc đẩy quá trình sinh trưởng.

Thời điểm này nên dọn dẹp nhà cửa, phòng tránh ẩm mốc. Độ ẩm cao dễ khiến nấm mốc phát sinh. Việc lau dọn thường xuyên, phơi khô quần áo, đồ dùng hoặc sử dụng máy hút ẩm sẽ giúp không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ.

Ngoài ra, nên điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt, tăng cường ăn rau xanh và trái cây tươi, uống trà thảo mộc để thanh nhiệt, hỗ trợ cơ thể thích nghi với thời tiết ấm ẩm. Bên cạnh đó, các hoạt động vận động nhẹ ngoài trời giúp hấp thụ nguồn năng lượng tích cực của những ngày cuối xuân, duy trì sức khỏe ổn định.

Cốc vũ không chỉ là một mốc thời gian trong lịch tiết khí mà còn phản ánh nhịp điệu vận hành của tự nhiên và đời sống con người. Khi những cơn mưa xuân cuối mùa bắt đầu xuất hiện nhiều hơn cũng là lúc thiên nhiên bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh mẽ nhất trong năm.