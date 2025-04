Tiện ích đặc quyền nâng tầm giá trị căn hộ cao cấp The Royce

(VTC News) -

Tiện ích đặc quyền - định vị đẳng cấp thượng lưu

Trên bản đồ BĐS hạng sang, những dự án thành công không chỉ dừng lại ở vị trí đắc địa, thiết kế đẹp hay chủ đầu tư uy tín. Một yếu tố then chốt ngày càng được các nhà đầu tư chuyên nghiệp đặt lên hàng đầu là hệ sinh thái tiện ích đặc quyền, bao gồm không gian, dịch vụ được “đo ni đóng giày” dành riêng cho cộng đồng tinh hoa.

Có 10 năm kinh nghiệm đầu tư tại thị trường BĐS Hà Nội, ông Bùi Xuân Mạnh cho rằng, người Việt ngày càng chú trọng đến không gian và chất lượng cuộc sống, đặc biệt là những người giàu có địa vị và gu thẩm mỹ khác biệt. Khách mua nhà không chỉ tìm kiếm một nơi để ở mà còn để tận hưởng cuộc sống. Bởi vậy, các dự án có chuỗi tiện ích riêng biệt, khép kín, được thiết kế cá nhân hóa ngày càng được săn đón.

Các dự án có chuỗi tiện ích độc quyền ngày càng thu hút cư dân thượng lưu.

Thậm chí, nhóm khách hàng thượng lưu còn sẵn sàng chi trả cao hơn giá trị tài sản để sở hữu căn hộ phiên bản giới hạn trong các khu compound có tiện ích hiếm có, như hầm rượu, phòng cigar riêng, thư viện, vườn nghệ thuật, private lounge, quản gia 24/7 chuẩn khách sạn 5 sao…

“Không còn là công trình phụ trợ, các tiện ích trong các dự án hạng sang hiện nay đã bước sang “đẳng cấp vương giả”, từ phòng tiệc mang chất hoàng gia, lounge trà quý tộc, đến không gian thư giãn, chăm sóc sức khỏe theo chuẩn wellness quốc tế, thậm chí cả những khu giải trí sáng tạo cho trẻ em cũng mang dấu ấn riêng”, ông Mạnh nói.

Giới đầu tư như ông Mạnh hiểu rõ, những tiện ích này không chỉ định vị đẳng cấp thượng lưu cho chủ nhân, giúp dự án thu hút giới danh gia, mà còn là “đòn bẩy” mạnh mẽ cho tăng trưởng giá trị tài sản.

The Royce - dấu ấn vương giả kiến tạo giá trị khác biệt

Theo báo cáo của Knight Frank, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người giàu tăng nhanh bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, nguồn cung căn hộ hạng sang đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng này lại vô cùng khan hiếm.

Đặt trong bối cảnh lực cầu cao nhưng nguồn cung thấp, ngay khi vừa ra mắt The Royce - toà tháp biểu tượng tại Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội) nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng nhờ hệ tiện ích vương giả đúng nghĩa.

Ngay tại tầng trệt là không gian đặc quyền được thiết kế xa hoa. Nổi bật là The Royal Banquet - phòng tiệc hoàng gia phong cách châu Âu, dành cho những buổi tiếp đãi đối tác, xum vầy ấm cúng riêng tư bên gia đình, bè bạn. Phòng trà thượng lưu - The Imperial Tea Lounge phong cách Pháp lãng mạn, sẽ mang tới những phút giây thư giãn thanh lịch. The Prestige Gym - phòng gym cao cấp với trang thiết bị hiện đại, ngập tràn ánh sáng tự nhiên sẽ khơi nguồn cảm hứng vận động, chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Trong khi đó, The Little Kingdom - khu vui chơi dành riêng cho trẻ em, giúp cư dân nhí phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, sáng tạo.

Phòng trà The Imperial Tea Lounge được thiết kế theo phong cách Pháp tinh tế, lãng mạn.

Thêm điểm cộng cho The Royce còn đến từ vị trí độc tôn khi án ngữ “cửa ngõ vàng” dẫn lối vào Vinhomes Ocean Park. Nhờ vị trí này, 100% các căn hộ đều sở hữu tầm nhìn hiếm có, hướng ra hai cảnh quan đối lập mà hài hòa: một bên là thành phố sôi động với công trình hiện đại, nhịp sống tấp nập; một bên là sắc xanh an yên của Hồ San Hô và biểu tượng San Hô Đỏ tuyệt mỹ - biểu trưng cho sự trường tồn, thịnh vượng.

Nằm trong phân khu The Paris, The Royce kế thừa trọn vẹn bộ sưu tập tiện ích mang phong cách Pháp hoa lệ, gồm: hồ bơi resort, đài cảnh quan Hoàng Gia, vườn BBQ, sân chơi trẻ em, và không gian công cộng được thiết kế theo đúng tinh thần “thành phố ánh sáng”. Chuỗi tiện ích này mang lại cho cư dân những “trải nghiệm Paris giữa lòng Hà Nội” - một giá trị khác biệt không dự án nào có thể sao chép.

Chưa kể, từ dự án, cư dân The Royce cũng dễ dàng kết nối linh hoạt tới các tiện ích ngoại khu đắt giá, như tòa tháp TechnoPark 45 tầng, hệ thống giáo dục quốc tế Vinschool, Brighton College Vietnam, Đại học VinUni...

Tầm nhìn “triệu đô” ra biểu tượng San Hô Đỏ từ căn hộ The Royce.

Với cư dân, đây chính là những tiện ích đỉnh cao, kiến tạo chất sống năng động, tiện nghi. Với giới đầu tư, đây chính là “chìa khóa” thu hút và giữ chân các khách hàng cao cấp, những người không chỉ sẵn sàng chi trả cao, mà còn trung thành với trải nghiệm sống toàn diện, khép kín, riêng tư. Sự khác biệt này giúp The Royce luôn thanh khoản tốt trên thị trường.

“Khi tiện ích đặc quyền trở thành yếu tố cốt lõi giúp khẳng định vị thế chủ nhân và bảo chứng cho tiềm năng tăng trưởng giá trị BĐS thì sở hữu căn hộ tại The Royce cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ một sản phẩm độc bản - vừa là không gian sống đáng mơ ước, vừa là tài sản sinh lời dài hạn”, ông Mạnh phân tích.