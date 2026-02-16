Tiệm rửa xe tất bật cuối năm, kiếm 3–4 triệu đồng ngày 29 Tết

Tuy nhiên, đến chiều 29 Tết, mặt bằng giá đã phần nào “hạ nhiệt”. Phần lớn gara chỉ điều chỉnh tăng khoảng 20.000–30.000 đồng so với mức gốc 90.000–100.000 đồng/lượt, tùy dòng xe, đưa giá phổ biến về khoảng 110.000–130.000 đồng/lượt. Anh Trần Tuấn Anh (trú tại phường Thanh Xuân) cho biết anh chủ động đợi đến 29 Tết mới mang xe đi rửa để tránh cảnh đông đúc. “Tôi có tham khảo trên mạng, thấy có nơi báo giá rất cao nên không vào. Tôi chọn gara quen, thấy mức giá dịp Tết loanh quanh 120.000 đồng/xe là chấp nhận được. Thợ thuyền giờ này về quê gần hết, họ làm đến phút cuối cũng vất vả”, anh chia sẻ.