Tiệm rửa xe tất bật cuối năm, kiếm 3–4 triệu đồng ngày 29 Tết

Chiều 29 Tết tại Hà Nội, lượng xe giảm so với cao điểm nhưng nhiều tiệm rửa xe vẫn làm việc hết công suất, giúp thợ kiếm 3–4 triệu đồng/ngày.

Chiều 29 Tết tại Hà Nội, khi không khí năm mới đã cận kề và nhiều tuyến phố dần thưa vắng, các tiệm rửa xe vẫn duy trì nhịp làm việc tất bật để phục vụ nhu cầu của người dân trước kỳ nghỉ.

Dù không còn cảnh chen chúc như những ngày cao điểm, nhiều cửa hàng vẫn duy trì nhịp làm việc gấp rút đến cuối ngày do thiếu hụt nhân lực.

Tại một số phường nội thành, giá rửa xe máy chiều 29 Tết phổ biến ở mức 50.000 đồng/xe, tăng gấp đôi so với ngày thường (khoảng 20.000–25.000 đồng). Tại các khu vực xa trung tâm hơn, mức giá “mềm” hơn, dao động từ 30.000–40.000 đồng/xe.

So với xe máy, dịch vụ rửa ô tô ghi nhận biến động giá phức tạp hơn. Nhiều chủ gara cho biết giai đoạn cao điểm tăng giá thường rơi vào khoảng 23–27 tháng Chạp, khi nhu cầu tăng đột biến; có thời điểm mức giá bị đẩy lên gấp 3–4 lần so với ngày thường.

Tuy nhiên, đến chiều 29 Tết, mặt bằng giá đã phần nào “hạ nhiệt”. Phần lớn gara chỉ điều chỉnh tăng khoảng 20.000–30.000 đồng so với mức gốc 90.000–100.000 đồng/lượt, tùy dòng xe, đưa giá phổ biến về khoảng 110.000–130.000 đồng/lượt. Anh Trần Tuấn Anh (trú tại phường Thanh Xuân) cho biết anh chủ động đợi đến 29 Tết mới mang xe đi rửa để tránh cảnh đông đúc. “Tôi có tham khảo trên mạng, thấy có nơi báo giá rất cao nên không vào. Tôi chọn gara quen, thấy mức giá dịp Tết loanh quanh 120.000 đồng/xe là chấp nhận được. Thợ thuyền giờ này về quê gần hết, họ làm đến phút cuối cũng vất vả”, anh chia sẻ.

Tại một xưởng rửa xe ở phường Xuân Phương, anh Lý Công Thành cho biết hiện xưởng chỉ còn một mình anh làm việc. Các đồng nghiệp khác đã về quê từ vài ngày trước. “Nếu vào ngày cao điểm đủ thợ, xưởng có thể rửa khoảng 120 xe/ngày. Nhưng hôm nay chỉ có mình tôi, cố gắng lắm cũng chỉ được khoảng 20 xe”, anh Thành nói, tay vẫn thoăn thoắt xịt nước, lau kính cho một chiếc ô tô bảy chỗ.

Theo chia sẻ của các thợ rửa xe, cường độ làm việc những ngày cận Tết cao hơn hẳn bình thường. Buổi trưa gần như không có thời gian nghỉ, ăn uống cũng tranh thủ. Tuy nhiên, đổi lại là mức thu nhập đáng kể. Nhờ chế độ đãi ngộ của chủ xưởng và lượng khách ổn định, họ có thể kiếm được 3–4 triệu đồng chỉ trong một ngày Tết.

Không chỉ tăng giá theo thời điểm, năm nay nhiều tiệm sửa và rửa xe tại Hà Nội cũng chủ động treo biển “mở cửa xuyên Tết” để phục vụ người dân không về quê hoặc có nhu cầu đi lại đầu năm. Theo các chủ cơ sở, việc duy trì hoạt động trong những ngày mùng 1, mùng 2 đồng nghĩa với chi phí nhân công tăng cao, bởi phần lớn thợ đều muốn nghỉ lễ.

Trần Minh Quang
