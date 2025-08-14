Tiềm năng tăng giá của đô thị thương mại liền kề cảng Hiệp Phước

(VTC News) -

Đất nền sổ đỏ giáp ranh Sài Gòn được săn đón

Vốn là phân khúc giữ “phong độ” qua nhiều biến động, đất nền là tài sản khó thay thế trong danh mục đầu tư.

Chỉ trong tháng 2 và 3/2025, mức độ quan tâm sản phẩm này tăng 50%, vượt qua cả chung cư, nhà riêng và nhà mặt phố (theo Batdongsan.com.vn). Dù sức cầu có phần chững lại vào tháng 4 và 5, đất nền vẫn kịp thiết lập mặt bằng giá mới - cho thấy đà tăng trưởng bền vững qua nhiều chu kỳ thị trường.

Các lô đất có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và vị trí gần trục giao thông lớn luôn thu hút nhà đầu tư nhờ thanh khoản tốt và tiềm năng tăng giá. Đây cũng là lý do phân khúc này được ưa chuộng trong làn sóng “Nam tiến”, đặc biệt tại các khu vực đang phát triển và sở hữu mặt tiền rộng.

Đô thị thương mại The 826 EC - “điểm chạm” giao thương ngay cửa ngõ Nam Sài Gòn

Xuất hiện giữa lúc nguồn cung đất nền sơ cấp khan hiếm, đô thị thương mại The 826 EC (dự án Khu dân cư Vĩnh Trường, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) với sổ đỏ riêng từng nền của nhà phát triển dự án Hai Thành trở thành hiện tượng đáng quan tâm trên thị trường địa ốc Nam TP.HCM.

Nằm liền kề khu đô thị cảng Hiệp Phước, sát cạnh trung tâm Phú Mỹ Hưng và Làng Đại học Nam Sài Gòn, đô thị thương mại The 826 EC chính là mạch nối giao thoa giữa TP.HCM và Long An (cũ). Tại đây, mỗi bước chân của cộng đồng cư dân “chạm” mọi tiện ích sầm uất đã hiện hữu.

Đô thị thương mại The 826 EC cung cấp ra thị trường 535 nhà phố liên kế và 225 nhà phố thương mại, diện tích 80 - 120m2, đã ra sổ đỏ từng nền.

Chỉ 1-3km, cư dân dễ dàng tiếp cận trường quốc tế AIS, trường THCS - THPT Long Hậu, siêu thị, bệnh viện Cần Giuộc, chợ Nhơn Đức. Mất khoảng 4km đến các khu công nghiệp quy mô lớn và khu kinh tế mới như KCN Hiệp Phước, KCN Long Hậu, KCN Tân Kim, KĐT Cảng Hiệp Phước. Đặc biệt, dự án rất gần các khu đô thị quy mô lớn như Vinhomes Cần Giuộc (1.090ha) chuẩn bị khởi công vào ngày 19/8 nhằm chào mừng đại lễ 2/9 hay T&T City Millennia quy mô 267ha.

The 826 EC còn là dự án đất nền hiếm hoi tại khu Nam TP.HCM sở hữu 2 mặt tiền đường tuyến tỉnh lộ ĐT826E & ĐT826C. Trong đó, mặt tiền ĐT826E đã hoàn thành mở rộng lên 40m, trở thành tuyến đường đẹp bậc nhất Cần Giuộc.

Vị trí đẹp của đô thị thương mại The 826 EC là “bảo chứng” gia tăng giá trị bền vững.

Tọa lạc ngay tâm điểm hạ tầng giao thông trọng điểm, đô thị thương mại The 826 EC trở thành tài sản đầu tư tiềm năng. Nằm gần các tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Hữu Thọ mở rộng lên 60m dự kiến khởi công năm 2026, Lê Văn Lương đang xúc tiến đầu tư mở rộng; cao tốc Bến Lức - Long Thành, Quốc lộ 50 sắp về đích,... dự án đáp ứng cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư sinh lợi.

Với quy mô hơn 15ha, đô thị thương mại The 826 EC còn có hệ tiện ích nội khu cao cấp. Dự án dành hơn 26.000 m² đất để thiết kế cảnh quan và tiện ích nội khu hoàn chỉnh như kênh đào hạnh phúc, quảng trường lễ hội, điểm nhấn check-in The Loop, công viên vui chơi giải trí,... đáp ứng chuẩn sống mới hiện đại ngay cửa ngõ phía Nam TP.HCM.

Được quy hoạch bài bản, lại “sát vách” TP.HCM, đô thị thương mại The 826 EC kì vọng đón đầu xu hướng dịch chuyển nhu cầu ở chất lượng từ nội đô sang khu lân cận với mức giá phải chăng.

Thời gian qua, đô thị thương mại The 826 EC bừng sắc rộn ràng với chuỗi hoạt động cuối tuần đầy ý nghĩa, thu hút hàng nghìn cư dân đến vui chơi. Từ thả diều nghệ thuật, workshop làm vòng tay, tô tượng đến rạp chiếu phim ngoài trời,… mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho cư dân.

Trải nghiệm cuối tuần là lời khẳng định cho định hướng phát triển bền vững của nhà phát triển dự án Hai Thành.

Cách Phú Mỹ Hưng khoảng 15 phút di chuyển, đô thị thương mại The 826 EC là một trong số ít dự án thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng quy mô lớn, góp phần tạo nên nhịp sống sôi động. Gần đây, liền kề dự án The 826 EC, đô thị T&T City Millennia (quy mô 267ha) cũng mang đến loạt sự kiện giải trí bùng nổ như đại nhạc hội “Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới”, trình diễn drone nghệ thuật,… kiến tạo quần thể đô thị thương mại hàng đầu phía Nam TP.HCM.

Trước thềm mở bán ngày 17/8, đô thị thương mại The 826 EC ghi nhận lượng quan tâm tích cực nhờ chính sách thanh toán hợp lý. Cụ thể, khách mua sẽ được kéo giãn trong 18 tháng, trả trước từ 560 triệu đồng. Các ngân hàng MB Bank, VietinBank, ACB hỗ trợ cho vay 70% trong 30 năm, hỗ trợ lãi 15 tháng, ân hạn nợ gốc 24 tháng, giúp người mua nhẹ gánh tài chính. Chính sách này hiếm xuất hiện ở một dự án hoàn thiện 98% hạ tầng, pháp lý hoàn chỉnh như dự án The 826 EC.