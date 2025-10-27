Thường xuyên ngất xỉu, sau 6 năm mới biết mắc hội chứng hiếm gặp

(VTC News) -

Từ năm 2019, người đàn ông 66 tuổi, Hà Nội thường xuyên xuất hiện những cơn ngất xỉu khi gắng sức. Cơn choáng thường đến bất ngờ, đi kèm cảm giác đuối sức, mệt mỏi kéo dài. Dù đã đi khám tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, ông vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Hai tuần trước, trong lúc làm việc, ông đột ngột ngất lịm, toàn thân co giật, mắt trợn trắng. Người nhà lập tức đưa ông đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ ghi nhận điện tâm đồ có bất thường, chẩn đoán ông mắc hội chứng QT dài – một rối loạn hoạt động điện học của tim rất hiếm gặp, có thể gây đột tử nếu không được can thiệp kịp thời.

Ca phẫu thuật do TS.BS Tạ Tiến Phước trực tiếp thực hiện. (Ảnh: Thuỳ Dương)

TS.BS Tạ Tiến Phước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, cho biết hội chứng QT dài có tỷ lệ chỉ khoảng 1/7.000 người. Đây là bệnh lý bẩm sinh khiến tim dễ rơi vào tình trạng rối loạn nhịp nguy hiểm như xoắn đỉnh hoặc rung thất.

“Những cơn rối loạn này có thể khiến tim ngừng đập đột ngột, đặc biệt khi người bệnh tập thể dục, bị giật mình hoặc căng thẳng”, bác sĩ Phước nói.

Với trường hợp của người đàn ông trên, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấy máy phá rung tim tự động – phương pháp điều trị duy nhất giúp kiểm soát nhịp tim và ngăn ngừa đột tử.

Thiết bị gồm một dây điện cực được luồn từ tĩnh mạch dưới đòn vào buồng tim phải, kết nối với máy đặt dưới da ngực. Máy sẽ theo dõi liên tục hoạt động điện của tim, tự động phát hiện rối loạn và phát xung điện mạnh để “cắt” cơn nguy hiểm, giúp tim trở lại nhịp bình thường.

Sau 24 giờ phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định và đang được theo dõi thêm khoảng 5 ngày trước khi xuất viện.