Thường trực Ban Bí thư: Không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả xã, phường trên địa bàn. Tại hội nghị, cử tri tỉnh Lào Cai đã nêu nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn để Quốc hội, Chính phủ và địa phương sớm có giải pháp tháo gỡ như: việc triển khai các luật mới được Quốc hội thông qua; việc cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; việc đầu tư các công trình xử lý ngập úng, phòng chống thiên tai.

Quang cảnh hội nghị.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri Nguyễn Thị Thanh Tư- Hiệu trưởng trường mầm non Sơn Ca xã Pú Luông cho biết, hiện nay Chính phủ đã ban hành 3 nghị định quy định về chính sách hỗ trợ đối với giáo dục mầm non gồm Nghị định số 105, Nghị định số 66 và Nghị định số 277. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại cơ sở cho thấy mức hỗ trợ giữa các độ tuổi mầm non hiện nay chưa thống nhất.

Cụ thể, mức hỗ trợ tiền ăn đối với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi hiện là 160.000 đồng/1 trẻ/1 tháng, thấp hơn so với nhu cầu thực tế, chưa đảm bảo được sự công bằng so với các nhóm tuổi khác. Từ thực tế đó, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét, điều chỉnh tăng mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trả lời kiến nghị trên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết vừa chủ trì một cuộc họp với các bộ, ngành Trung ương, trong đó đã yêu cầu Bộ Giáo dục - Đào tạo phải đẩy nhanh tiến độ về sửa một loạt các nghị định, trong đó có các nghị định mà cử tri đề cập hôm nay, để đảm bảo các cơ chế chính sách cho người học, nhất là cho các đối tượng trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng như học sinh bán trú một cách đồng bộ, thống nhất.

"Chắc chắn chậm nhất là trong quý I/2026 thì tất cả các nhóm nghị định này sẽ phải xong", Phó Thủ tướng cho biết.

Ông Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị.

Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của cử tri, cho rằng đây là những phản ánh chân thật từ cơ sở và là căn cứ xác đáng để Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra quyết sách phù hợp, góp phần hoàn thiện thể chế, khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn.

Với cấp ủy và chính quyền tỉnh Lào Cai, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu phải giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của nhân dân, những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương thì phải giải quyết kịp thời, dứt khoát, đúng luật. Còn những nội dung vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, kiến nghị với cấp trên xử lý cho đồng bộ, không được gây phiền hà cho người dân, không để người dân phải đi lại nhiều lần và mất nhiều thời gian công sức.

"Không vì lý do thực hiện sáp nhập, hợp nhất mà đình trệ hoặc chậm trễ trong phục vụ nhân dân, càng không được để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm mà phải nỗ lực và tích cực hơn nữa để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân", ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.