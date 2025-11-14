Thuốc ung thư Pembroria vừa được cấp phép tại Việt Nam: Những điểm cần biết

(VTC News) -

Theo thông tin từ Bệnh viện K, Pembrolizumab là tên hoạt chất (thành phần có tác dụng) được phát minh bởi hãng MSD của Hoa Kỳ, tên thương mại Keytruda, lọ 100mg/4ml. Pembrolizumab bản chất là kháng thể đơn dòng kháng PD-1 và là thuốc sinh học được chỉ định cho một số loại ung thư, thuộc nhóm điều trị miễn dịch. Thuốc được dùng bằng cách truyền tĩnh mạch tại cơ sở y tế.

Keytruda được Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ năm 2017. Hiện Keytruda được Bộ Y tế phê duyệt 14 chỉ định bao gồm: u hắc bào ác tính, ung thư phổi không tế bào nhỏ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư tế bào vảy đầu và cổ.

Ung thư dạ dày, ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào gan, ung thư đại trực tràng có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, u lympho tế bào B lớn trung thất nguyên phát, ung thư thực quản, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tế bào thận.

Giá thuốc Keytruda hiện tại khoảng 62 triệu đồng/lọ. Thuốc có chương trình hỗ trợ miễn phí một phần dành cho bệnh nhân ung thư đủ điều kiện theo Quyết định số 2205/QĐ-BYT ngày 2/7 của Bộ Y tế.

Pembroria là thuốc sinh học có cùng hoạt chất với thuốc Keytruda. (Ảnh: incentra)

Chương trình hỗ trợ nêu trên đang được triển khai tại Bệnh viện K và nhiều bệnh viện khác trên toàn quốc. Với chương trình này, chi phí tối đa cho một chu kỳ điều trị của bệnh nhân khoảng 62 triệu đồng với liều 200mg (2 lọ) và một số chu kỳ có thể được miễn phí hoàn toàn, tùy theo mức hỗ trợ mà người bệnh được xét duyệt.

Ngày 31/10, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành cho thuốc Pembroria với hoạt chất pembrolizumab, lọ 100mg/4ml do Công ty Limited Liability “PK-137”, Liên Bang Nga sản xuất.

Pembroria là thuốc sinh học có cùng hoạt chất với thuốc Keytruda, được phê duyệt cho các chỉ định sau: U hắc tố, ung thư biểu mô phổi không tế bào nhỏ, ung thư biểu mô tế bào vảy đầu và cổ, u lympho Hodgkin kinh điển, ung thư biểu mô đường tiết niệu, ung thư biểu mô thực quản.

Ung thư có tình trạng mất ổn định vi vệ tinh mức độ cao (MSI-H) hoặc khiếm khuyết trong sửa chữa bắt cặp sai, ung thư cổ tử cung, ung thư biểu mô tế bào thận, ung thư biểu mô nội mạc tử cung, ung thư vú bộ ba âm tính, ung thư biểu mô tuyến dạ dày hoặc chỗ nối dạ dày-thực quản, ung thư biểu mô đường mật.

Giá dự kiến của thuốc Pembroria khoảng 18 triệu đồng/lọ, với liều thường dùng là 2 lọ cho 1 chu kỳ điều trị. Như vậy, chi phí cho một chu kỳ điều trị của bệnh nhân khoảng 36 triệu đồng với liều 200mg (2 lọ). Hiện nay, Bệnh viện K đang có kế hoạch triển khai mua sắm thuốc Pembroria để đưa vào sử dụng cho bệnh nhân trong thời gian tới.

Không phải người bệnh nào mắc các bệnh ung thư được liệt kê ở trên cũng được chỉ định dùng pembrolizumab. Việc sử dụng pembrolizumab còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Thể trạng người bệnh, loại đột biến của khối u, giai đoạn bệnh… được đánh giá bởi các bác sĩ chuyên khoa ung thư.

Tại Bệnh viện K, việc điều trị sẽ được cá thể hóa với từng người bệnh, dựa trên nhiều yếu tố bác sĩ sẽ tư vấn, đưa ra phác đồ phù hợp để đảm bảo hiệu quả điều trị cho người bệnh.