Thực phẩm Fansipan xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn HACCP trong sản xuất

(VTC News) -

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và an toàn thực phẩm, việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế trong sản xuất đã trở thành một yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp khẳng định uy tín và vị thế trên thị trường.

Thực phẩm Fansipan - thương hiệu quen thuộc trong ngành sản xuất đồ ăn vặt của Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Thực phẩm Fansipan, đã xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn HACCP để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

HACCP là một hệ thống quản lý nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua việc phân tích và kiểm soát các mối nguy về sinh học, hóa học, và vật lý từ khâu sản xuất, thu mua, xử lý, chế biến, và phân phối thực phẩm. HACCP được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhiều cơ quan quản lý thực phẩm trên thế giới khuyến nghị áp dụng, nhằm giảm thiểu rủi ro về an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Vũ Sỹ Hoàn - đại diện công ty nhận giải thưởng Thương hiệu bền vững 2024.

Việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP đòi hỏi rất khắt khe nhưng mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho Thực phẩm Fansipan cũng như người tiêu dùng, giúp nhận diện và kiểm soát các mối nguy tiềm ẩn trong quá trình sản xuất, từ đó giảm thiểu nguy cơ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Ngoài ra, việc áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe đó còn giúp Thực phẩm Fansipan từng bước nâng cáo chất lượng sản phẩm.

Là một tiêu chuẩn được công nhân trên toàn cầu, việc áp dụng tiêu chuẩn HACCP vào sản xuất đã giúp mở rộng thị trường, có được niềm tin của các đối tác, khách hang khó tính. Rất nhiều sản phẩm như: thịt bò khô, khô gà cay, khô heo cháy tỏi Fansipan… đã được đông đảo khách hàng trong và ngoài nước đánh giá cao về chất lượng cũng như việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng.

Để đạt được tiêu chuẩn HACCP, cán bộ và công nhân viên của Fansipan đã phải thực hiện nhiều công việc trong một thời gian ngắn. Công ty đã thành lập một đội ngũ chuyên trách về an toàn thực phẩm, bao gồm các kỹ sư và nhân viên có trình độ cao, được đào tạo bài bản về HACCP nhằm tiến hành phân tích toàn bộ quy trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng, để xác định các mối nguy tiềm ẩn và các điểm kiểm soát tới hạn.

Dựa trên kết quả phân tích, công ty đã xây dựng kế hoạch HACCP chi tiết, bao gồm các biện pháp kiểm soát và giám sát các điểm kiểm soát tới hạn. Kế hoạch HACCP được triển khai và giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình sản xuất. Các biện pháp kiểm soát được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo không có sai sót xảy ra.

Công ty thường xuyên đánh giá hiệu quả của hệ thống HACCP và liên tục cải tiến quy trình để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân tại xưởng là một yêu cầu trong HACCP.

Thực phẩm Fansipan luôn cam kết mang đến những sản phẩm đồ ăn vặt an toàn và chất lượng nhất cho khách hàng. Để thực hiện cam kết này, công ty không ngừng đầu tư vào công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên, và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm như HACCP, ISO 22000:2018.

Việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn HACCP không chỉ giúp công ty khẳng định vị thế của mình trên thị trường mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự tôn trọng và trách nhiệm với sức khỏe của người tiêu dùng.

Với những nỗ lực đó, thực phẩm Fansipan đã đạt nhiều giải thưởng uy tín: Giải thưởng thương hiệu nổi tiếng quốc gia năm 2023, Giải thưởng thương hiệu uy tín năm 2024 và bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về những đóng góp trong xây dựng kinh tế xã hội của tỉnh, nơi đặt xưởng sản xuất.

Thực phẩm Fansipan đã và đang không ngừng nỗ lực để mang lại những sản phẩm an toàn và chất lượng cho người tiêu dùng. Việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế là một bước tiến quan trọng trong hành trình đó.

Với sự cam kết và quyết tâm của mình, Thực phẩm Fansipan sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành thực phẩm, mang đến sự hài lòng và tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng.