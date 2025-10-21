Thực nghiệm Victory: Nuôi dưỡng thế hệ học sinh khai phóng, tự chủ, trưởng thành

(VTC News) -

Được ví như “Ngôi trường xanh hạnh phúc”, hơn một thập kỷ qua, Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory kiên định theo đuổi sứ mệnh kiến tạo một môi trường học tập hiện đại, nơi mỗi học sinh được yêu thương, trao quyền làm chủ hành trình học tập và phát triển toàn diện.

Học qua thực hành - trưởng thành qua trải nghiệm

Tại Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest), triết lý thực nghiệm chính là bản sắc tạo nên sự khác biệt cho mỗi giờ học. Xuyên suốt các cấp học, “trải nghiệm” và “thực hành” chính là sợi dây gắn kết kiến thức với thực tế, hình thành cho học sinh những phẩm chất tốt đẹp, những giá trị cốt lõi của công dân toàn cầu thế kỷ 21.

Với học sinh nơi đây, niềm vui mỗi ngày đến trường chính là sự háo hức đón chờ những giờ học thú vị như: Tự tay nấu những món ăn ngon trong phòng học Home Skills, làm mô hình vòng đời của loài ếch trong phòng thí nghiệm Hóa Sinh...

“Nhờ việc thực hành, con thấy việc tiếp thu kiến thức thật dễ dàng. Những kiến thức từ sách vở được vận dụng trong đời sống giúp ích rất nhiều để con tự lập cũng như rèn luyện những kỹ năng cần thiết như: khả năng sáng tạo, sự khéo léo hay kỹ năng làm việc nhóm…” - Quỳnh Chi (học sinh lớp 5G1) chia sẻ.

Thực hành và trải nghiệm giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, rèn luyện kỹ năng và sự tự tin trong mọi hoạt động.

Hàng năm, Thực nghiệm Victory tổ chức hàng trăm sự kiện, cuộc thi bao gồm các cuộc thi học thuật, năng khiếu và thể thao. Học sinh “tự học” qua những chuyến dã ngoại bổ ích, chủ động ghi nhật ký để làm báo cáo sau khi kết thúc trải nghiệm. Sự quan tâm và đầu tư của nhà trường đã góp phần giúp học sinh phát triển đồng đều và toàn diện cả thể chất, cảm xúc và trí tuệ.

Mỗi ngày đến Thực nghiệm Victory là một ngày hạnh phúc

Trở thành học sinh Thực nghiệm Victory, mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày “náo nức” bởi học sinh được trao quyền sáng tạo trong môi trường cởi mở, tự tìm hiểu thông tin, làm việc nhóm, thuyết trình và tranh biện để đưa ra kết luận cho các dự án học tập liên môn. Giáo viên đóng vai trò là người dẫn đường, lan tỏa những năng lượng tích cực, truyền thụ cho học sinh những kỹ năng thiết yếu trên mỗi chặng “trưởng thành”.

Học sinh Victory hạnh phúc khi được thấu hiểu, yêu thương và tự tin thể hiện thế mạnh của bản thân.

Sự đồng hành của gia đình cùng sự quan tâm của thầy cô mang đến cho học sinh cảm giác được yêu thương, môi trường học an toàn để tự tin phát biểu ý kiến, thể hiện quan điểm dù đúng hay sai, từ đó hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5G1, cô giáo Nguyễn Thị Hà chia sẻ: “Bí kíp quan trọng để gần gũi, thấu hiểu học sinh là sự kiên trì, đam mê và lòng nhiệt huyết trong công việc. Có nhiều em sợ sai nên không dám giơ tay, sợ nói chưa hay nên không dám trình bày trước lớp nhưng khi được động viên kịp thời, các em sẽ vượt qua rụt rè ban đầu, tự tin phát huy thế mạnh của mình”.

Thầy cô là người đồng hành tin cậy để học sinh hiểu và thực hiện đúng theo phương pháp giáo dục thực nghiệm.

Bên cạnh hoạt động học, mỗi tháng, học sinh cùng nhau thực hành các “Giá trị tháng” như Yêu thương, Trung thực, Biết ơn... Thông qua một số hoạt động cụ thể như: “Ngày hội văn hóa đọc”, “Ghi chú yêu thương”, “Mảnh ghép đặc biệt” hay “Sổ tay trung thực”, học sinh được nuôi dưỡng những giá trị tâm hồn, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Dẫn dắt công nghệ - làm chủ tương lai

Một thế mạnh đặc biệt cũng là định hướng của Thực nghiệm Victory trên hành trình phát triển bền vững chính là đưa công nghệ vào phục vụ trong mọi giờ học, vừa tạo hứng thú cho học sinh, vừa giúp các em làm quen với những thiết bị công nghệ mới như Ipad, laptop, bảng tương tác thông minh…

Đặc biệt, khi nhắc đến không gian STEM lab được lấp đầy bởi những robot thông minh Vex, Mbot, các bạn học sinh không khỏi bất ngờ:

“Nếu ở Tiểu học, con được lập trình bằng các câu lệnh kéo - thả có sẵn thì khi lên tới THCS, con có thể tự thiết kế các câu lệnh như một lập trình viên để điều khiển Robot hoạt động theo đúng yêu cầu” - Nguyễn Minh Khang (8G1) tự hào khi điều khiển Robot hoạt động theo câu lệnh lập trình trên máy tính.

STEM Lab - nơi học sinh được chủ động lập trình, khai mở tư duy công nghệ.

Luôn được tạo điều kiện tối đa để chinh phục kiến thức, rèn luyện kỹ năng và thể chất, học sinh vì thế yêu thích tìm tòi, say mê khám phá, đam mê học tập.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh Huy - Giám đốc điều hành Hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory - khẳng định: “Hành trình của Victory bắt đầu từ niềm tin và khát vọng. Chúng tôi không ngừng sáng tạo, đột phá, quyết tâm đưa tinh thần giáo dục khai phóng vào từng tiết học và từng hoạt động giáo dục. Với sự đồng hành tích cực từ gia đình, tôi tin rằng mỗi học sinh Thực nghiệm Victory đều có khả năng tự học, tự chuẩn bị mọi kỹ năng để trở thành công dân toàn cầu trong tương lai”.

Tại Thực nghiệm Victory, mỗi ngày đến trường là một ngày tràn ngập những điều mới mẻ, ghi nhận những bước trưởng thành đầy tự hào của mỗi học sinh. Bằng chính những nỗ lực của bản thân, học sinh không chỉ học để biết mà học để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, để tự tin làm chủ tương lai.