Thực hư vụ người đàn ông nghi bị axit trôi trong lũ làm mờ mắt

Chiều 27/11, lãnh đạo Công an xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang xác minh thông tin lan truyền trên mạng về việc một người đàn ông “bị mờ mắt do can axit nhà máy đường trôi trong lũ bật nắp”.

“Qua xác minh ban đầu, sự việc không đúng như nội dung đăng tải. Chúng tôi đang làm việc với bệnh viện để lấy bệnh án và xử lý các thông tin sai sự thật”, vị này khẳng định.

Ông Tùng kể lại sự việc cho Phóng viên Báo điện tử VTC News.

Cùng ngày, phóng viên Báo điện tử VTC News có mặt tại khu phố Thạch Tuân 2 (xã Hòa Xuân) để tìm hiểu thực hư. Người bị mờ mắt là ông Nguyễn Thanh Tùng, làm nghề chăn vịt thuê ở xã Sơn Hòa.

Ông Tùng cho biết những ngày lũ lịch sử, ông trú trên cánh đồng. Ngày 20/11, khi ra thăm đàn vịt, ông bới nhặt vài vật dụng còn sót lại rồi vô tình lấy tay dụi tay vào mắt. Đến chiều cùng ngày, mắt ông bắt đầu mờ dần. Ngày 24/11, ông về nhà, sau đó được một người tên Kim Chi quay clip đưa lên mạng xã hội.

“Thông tin tôi bị axit nhà máy đường làm mờ mắt là không đúng. Nếu axit trôi từ nhà máy đường thì sẽ theo dòng lũ chảy xuống biển, trong khi tôi ở phía trên, không thể gặp được”, ông Tùng nói.

Công an thông tin bài đăng này sai sự thật.

Hiện mắt ông Tùng vẫn mờ, tối nay ông sẽ vào TP.HCM để thăm khám. Gia cảnh ông Tùng rất khó khăn, nhà cửa ngập sâu và hư hỏng nặng sau lũ. Ông có hai con, con lớn đã lập gia đình, con trai út đang đi học.

Trước đó, chiều 20/11, Công an tỉnh Đắk Lắk phát thông tin cảnh báo nhà máy đường Tuy Hòa bị lũ cuốn trôi 100 can axit sunfuric. Số can này dung tích 20 lít, vỏ màu xanh hoặc xám.

Công an tỉnh nhấn mạnh: “Đây là loại axit cực kỳ nguy hiểm. Người dân nếu phát hiện các can trôi nổi cần tuyệt đối không tự ý mở nắp, phải báo ngay cơ quan chức năng gần nhất để xử lý”.