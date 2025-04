Thực hư nhiệt độ ngoài trời ở TP.HCM lên đến 53 độ C

(VTC News) -

Ngày 23/4, TP.HCM tiếp tục chịu đợt nắng nóng gay gắt. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời tại một số khu vực, đặc biệt nơi có bề mặt hấp thụ nhiệt như đường nhựa, bê tông, có thể lên đến 53 độ C.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết: "53 độ C chỉ là nhiệt độ cảm nhận thôi. Thực tế, trong ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 - 36 độ C, đây là mức nắng nóng bình thường của mùa này, không có dấu hiệu bất thường".

Theo ông Quyết, không nên nhấn mạnh vào nhiệt độ cảm nhận với con số 53 độ C vì có thể khiến người dân hoang mang vì không phân biệt được đâu là nhiệt độ bình thường và đâu là nhiệt độ cảm nhận.

TP.HCM tiếp tục chịu đợt nắng nóng gay gắt trong những ngày này.

Trong 24 giờ qua, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại huyện Nhà Bè là 33,4 độ C, trong khi tại sân bay Tân Sơn Nhất đạt 35 độ C.

Dự báo trong vài ngày tới, nắng nóng vẫn ảnh hưởng trên diện rộng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, khoảng 45 - 50%. Thời điểm nắng nóng nhất trong ngày từ 12h - 16h.

Nguyên nhân chính là do bề mặt bê tông, nhựa đường hấp thụ và tỏa nhiệt mạnh. Mưa dông nhỏ lẻ không đủ làm mát, thậm chí khiến không khí thêm oi bức.

Dự báo 3 - 5 ngày tới, cường độ nắng nóng tại TP.HCM sẽ giảm dần và phạm vi ảnh hưởng thu hẹp.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24 giờ tới.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua, miền Đông Nam Bộ tiếp tục trải qua nắng nóng diện rộng, nhưng cường độ đã giảm so với ngày trước. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33,4 - 36,8 độ C, với điểm nóng nhất tại Đồng Xoài (Bình Phước) đạt 36,8 độ C. Tại miền Tây, nắng nóng xảy ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất từ 31,8 - 35,0 độ C, cao nhất tại Châu Đốc (An Giang) ghi nhận 35 độ C.

Dự báo ngày 23/4 và từ 27 - 30/4, nắng nóng tiếp diễn, tập trung từ 11h - 15h. Độ ẩm thấp khiến không khí hanh khô, làm tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe và đề phòng các nguy cơ liên quan.

Từ ngày 23 - 26/4, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to, kèm lốc xoáy, sét và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan này.