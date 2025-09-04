Thực hư cô gái dùng MMA hạ gục kẻ xăm trổ bắt nạt sắp đấu giải hàng đầu Việt Nam

(VTC News) -

Tối 3/9, Lion Championship công bố Hoàng Hằng - nhân vật trong đoạn clip cô gái đánh ngã kẻ xăm trổ bắt nạt gây sốt trên mạng xã hội - sẽ tham dự giải đấu ở thể thức MMA Pro. Tuy nhiên, theo đại diện của ban tổ chức, cô chưa xuất hiện ở Lion Championship 26 diễn ra trong tháng 9 này và chưa xác định thời điểm chính thức bước lên võ đài.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Hoàng Hằng (tên đầy đủ là Hoàng Thanh Hằng) cho biết cô chưa xác nhận tham gia thi đấu ở sự kiện cụ thể nào. Thực tế, cô gái này không phải võ sĩ chuyên nghiệp hay vận động viên, chỉ tập MMA như hoạt động phong trào ngoài giờ làm việc.

Hoàng Hằng có thể xuất hiện ở Lion Championship.

"Mình vẫn đang cân nhắc và tập luyện. Thành thật mà nói, mình chưa thể dành 100% thời gian như các anh chị vận động viên chuyên nghiệp, nhưng mình cũng rất muốn thử sức nếu sau này đủ điều kiện", Hoàng Hằng cho biết.

"Dù tham gia với tư cách võ sĩ hay hình ảnh truyền thông, điều quan trọng nhất với mình vẫn là lan tỏa tinh thần thể thao và võ thuật, đặc biệt là tới các bạn nữ. Võ thuật không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn giúp chúng ta tự tin hơn trong cuộc sống".

Hoàng Hằng gây sốt trên mạng xã hội khi đoạn video ghi lại hình ảnh cô đánh ngã kẻ bắt nạt bằng những thế võ MMA được lan truyền. Cộng đồng mạng gọi Hoàng Hằng bằng nhiều tên gọi khác như "cô gái MMA", "top 1 MMA"...

Câu lạc bộ nơi Hoàng Hằng tập luyện cũng đính chính một số thông tin về cô gái này. Theo đó, Hoàng Hằng không phải vận động viên hay võ sĩ MMA chuyên nghiệp. Nghề nghiệp chính của Hằng là giáo viên.

Hiện tại, cô đang học các lớp jujitsu và kickboxing. Huấn luyện viên của Hoàng Hằng là Trịnh Xuân Anh - nhà vô địch jujitsu Đông Nam Á 2024. Trước đây, cô cũng từng tập luyện với Phạm Văn Nam, võ sĩ từng giữ đai vô địch MMA hạng cân 56 kg của Lion Championship.