Thúc đẩy tương lai xanh cho xây dựng tại Việt Nam

Sự kiện do Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM đồng tổ chức, quy tụ hơn 1.000 đại biểu từ cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, phát triển công trình xanh và giao thông xanh là hai cấu phần quan trọng của kinh tế xanh. Đây không chỉ là hành động cụ thể hóa cam kết của Việt Nam tại COP26 và COP27 mà còn là giải pháp căn cơ để giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao chất lượng sống.

Định hướng này nhất quán với các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, từ Nghị quyết 24-NQ/TW (năm 2013) về thí điểm đô thị xanh, đến Nghị quyết Đại hội XIII xác định kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm, và Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển đô thị bền vững.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thăm gian hàng của Saint-Gobain Việt Nam.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển Công trình xanh và Giao thông xanh theo hướng bền vững”, sự kiện là diễn đàn đa chiều để nhận diện thách thức và đề xuất giải pháp thực tiễn.

Nổi bật tại sự kiện, Saint-Gobain Việt Nam tái khẳng định vai trò dẫn đầu trong hành trình chuyển đổi của ngành vật liệu xây dựng (VLXD). Hiện 75% danh mục sản phẩm của tập đoàn là vật liệu nhẹ, low-carbon, và 30% doanh số 5 năm qua đến từ các sản phẩm mới.

Tại phiên toàn thể, ông Nguyễn Trường Hải, Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam, đã trình bày chiến lược “Biến đô thị hóa thành bước ngoặt chuyển đổi xây dựng xanh”.

Ông giới thiệu hệ sinh thái giải pháp vật liệu nhẹ, hiệu suất cao, giúp chủ đầu tư và đơn vị thi công tối ưu thiết kế, rút ngắn tiến độ và kiểm soát phát thải carbon suốt vòng đời công trình.

Trụ cột của chiến lược này là R&D, với mức đầu tư toàn cầu 600 triệu USD mỗi năm. Minh chứng tại Việt Nam là việc ra mắt DURAflex® Low Carbon – tấm xi măng xanh đầu tiên sản xuất trong nước đạt chứng nhận sản phẩm môi trường (EPD) quốc tế. Đáng chú ý, nhà máy tại Quảng Trị đã ứng dụng thành công nhiên liệu sinh khối (Biomass), giúp giảm 74% phát thải CO₂ trên mỗi m² sản phẩm, tiến tới mô hình nhà máy trung hòa carbon.

Ngành xây dựng hiện chiếm 36% tổng tiêu thụ năng lượng và gần 40% lượng phát thải CO₂ toàn cầu. Tại diễn đàn, Saint-Gobain đã đề xuất Chính phủ xem xét dán nhãn carbon bắt buộc cho VLXD nhằm giải quyết bài toán "carbon hàm chứa" – một điểm nghẽn lớn trong hành trình Net Zero.

Khẳng định cam kết dài hạn, ông Nguyễn Trường Hải cho biết Saint-Gobain sẽ giảm 33% lượng phát thải CO₂ (phạm vi 1, 2) vào năm 2030 và hướng tới trung hòa carbon toàn bộ chuỗi vận hành vào năm 2050, đồng hành cùng mục tiêu chung của Việt Nam.