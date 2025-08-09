Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Ai Cập và Angola lên tầm cao mới

Trưa 9/8, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Arab Ai Cập và Cộng hòa Angola từ ngày 3-9/8 theo lời mời của Tổng thống Cộng hoà Arab Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và Phu nhân, Tổng thống Cộng hoà Angola João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ai Cập Mohammed Abdel Latif đón Chủ tịch nước tại sân bay Cairo.

Ngược dòng lịch sử hơn 60 năm về trước, khi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam đang diễn ra cam go, quyết liệt thì Ai Cập đã là một trong những nước Arab đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Mối thâm tình giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ai Cập cũng như các nước Arab đã có nền tảng lịch sử, được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của nhiều quốc gia Arab dày công vun đắp.

Trong trái tim người dân Ai Cập và nhiều nước Arab vẫn còn nguyên vẹn ký ức sống động về Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đã từng 3 lần đến thăm Ai Cập và để lại tình cảm tốt đẹp với đất nước kim tự tháp.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ các Đại sứ Việt Nam tại Châu Phi.

Chủ tịch nước Lương Cường chia sẻ: “Quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước Arab có bề dày lịch sử rất đáng tự hào. Trên hành trình tìm đường cứu nước, từ những năm đầu của thế kỷ XX, người thanh niên yêu nước Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của Việt Nam đã dừng chân tại các nước Ai Cập, Algeria và Tunisia (1945).

Mối thâm tình giữa nhân dân Việt Nam và các nước Arab đã có nền tảng lịch sử, được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo tiền bối của nhiều quốc gia Arab dày công vun đắp. Chúng tôi vô cùng xúc động khi biết rằng trong trái tim của người dân Ai Cập và nhiều nước Arab vẫn còn nguyên ký ức sống động về Hồ Chí Minh, người bạn lớn, người chiến sĩ đấu tranh không mệt mỏi cho khát vọng hòa bình, độc lập, tự do”.

Xuyên suốt chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường, trong các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo Ai Cập và Liên đoàn Arab đều thể hiện rõ sự ngưỡng mộ, kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cũng như lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và con đường phát triển đất nước vươn lên giàu mạnh của Việt Nam.

Tổng thống Abdel Fattah Al-Sisi chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp Nhà nước tới Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi luôn bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi lịch sử hào hùng và những thành tựu phát triển vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi nhấn mạnh, Ai Cập luôn luôn trân trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và gắn bó son sắt như giữa những người anh em với Việt Nam.

Trên cơ sở đó, để phù hợp với tầm mức của quan hệ song phương, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, trong chuyến công tác lần này của Chủ tịch nước Lương Cường hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác toàn diện - là khuôn khổ đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam ở khu vực châu Phi.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al-Sisi và Chủ tịch nước Lương Cường tại họp báo.

Đồng thời Hai bên khẳng định quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi cho biết: “Tôi và ngài Chủ tịch nước cũng đã thống nhất với nhau về những biện pháp rất cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai bên, củng cố hơn nữa cả về niềm tin chính trị cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế.

Chúng tôi cũng bày tỏ sự sẵn sàng là Ai Cập sẽ trở thành cầu nối đối với Việt Nam vào khu vực Trung Đông - Châu Phi thông qua hệ thống mạng lưới FTA Mạng lưới Hiệp định thương mại tự do rất là rộng rãi của chúng tôi và tương tự thì Việt Nam cũng có thể làm cầu nối cho Ai Cập vào khu vực châu Á và Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ đó thì cuộc trao đổi của chúng tôi khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi đoàn trao đổi sự tham vấn, phối hợp lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương thúc đẩy hợp tác kinh tế, hợp tác đầu tư và hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên khác”.

Trong tất cả các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai bên đều thúc đẩy làm sâu sắc, nâng tầm quan hệ, tạo khuôn khổ mới để Việt Nam cùng Ai Cập củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, triển khai thêm các hiệp định, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục, y tế, lao động, chống biến đổi khí hậu, du lịch và giao lưu nhân dân; tạo thuận lợi hơn nữa, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư và hoạt động hợp tác cùng có lợi.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Thượng viện Ai Cập Abdel Wahab Abdel Razek.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết: “Việt Nam và Ai Cập có rất nhiều tiềm năng và trong song song đó hai bên thống nhất tổ chức họp Ủy ban hỗn hợp giữa Việt Nam và Ai Cập. Hai bên có nhiều ý tưởng và sẽ cố gắng để cùng nhau thực hiện tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tại cuộc gặp Thủ tướng thì Chủ tịch nước và Thủ tướng Ai Cập cũng đã thống nhất sẽ thành lập Hội đồng kinh doanh giữa Việt Nam và Ai Cập. Đó là nơi sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm hiểu lẫn nhau và tìm hiểu pháp lý, tìm hiểu những thời cơ. Tôi cho rằng đó là những tiềm năng.

Trong cuộc gặp của Chủ tịch nước với Tổng thống, Tổng thống nhấn mạnh rằng Ai Cập sẽ xem Việt Nam là điểm nhấn đi vào thị trường Châu Á, và Việt Nam sẽ xem Ai Cập là điểm nhấn để đi vào thị trường Châu Phi”.

Điểm nhấn trong chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường lần này đó là đến thăm và phát biểu chính sách tại Liên đoàn Arab. Bởi Chủ tịch nước Lương Cường là Lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Đảng và Nhà nước Việt Nam đến thăm và phát biểu tại Trụ sở Liên đoàn Arab. Tại đây, Chủ tịch nước Lương Cường được Tổng Thư ký liên đoàn Arab đón tiếp trọng thị và mời Chủ tịch nước ta chứng kiến lễ thượng cờ Việt Nam tại trụ sở Liên đoàn Arab.

Phát biểu chính sách tại đây, Chủ tịch nước Lương Cường đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển của Việt Nam để cùng hướng đến sự thịnh vượng chung. Đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn luôn trân trọng, gìn giữ và rất tự hào khi có quan hệ ngoại giao với toàn bộ 22 quốc gia thành viên của Liên đoàn Arab, với nhiều lĩnh vực hợp tác ngày càng thực chất và hiệu quả.

Tổng thống Angola chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp nhà nước Angola.

Với Angola, chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường đúng thời điểm có ý nghĩa to lớn tròn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là thời điểm 50 năm đất nước Angola giành độc lập. Đặc biệt, những điểm tương đồng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay đã tạo nên nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Angola, không chỉ về chính trị - ngoại giao mà còn về kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Tổng thống Angola và Phu nhân đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị theo nghi thức cao nhất với 21 loạt đại bác hùng tráng, thể hiện sự trân trọng và tình cảm đặc biệt mà Nhà nước Angola dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo Angola luôn luôn khẳng định chuyến thăm của Chủ tịch nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử, tạo tiền đề để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước bước vào giai đoạn mới, phát triển sâu rộng và mạnh mẽ hơn nữa.

Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço khẳng định, Angola luôn luôn ghi nhớ và tự hào khi Việt Nam là nước thứ hai công nhận độc lập, đó là nghĩa cử vô cùng cao quý. Điểm lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước khởi nguồn từ những ngày tháng cùng nhau đoàn kết trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, với biểu tượng hữu nghị là Đại lộ Hồ Chí Minh tại trung tâm thủ đô Luanda, Angola, Tổng thống Angola khẳng định mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết Việt Nam - Angola là tài sản chung quý báu, là nền tảng vững chắc để mở ra giai đoạn phát triển mới giữa hai nước.

“Hai nước thời gian qua cũng đã ghi nhận những tăng trưởng phát triển nhưng mục tiêu còn rất lớn và kỳ vọng của nhân dân còn rất nhiều. Đấy là nhiệm vụ mà Tôi và ngài Chủ tịch nước Lương Cường cùng thống nhất và cam kết để thực hiện hướng đến an sinh xã hội và lợi ích của nhân dân hai nước.

Trong quá trình phát triển thì không ai có thể đi một mình và chúng tôi luôn luôn mong muốn cùng có sự hỗ trợ và đồng hành của Việt Nam trong phát triển kinh tế, thương mại, xã hội và nhiều lĩnh vực khác và rất muốn hai bên sẽ ngày càng gắn kết.

Chúng tôi chào mừng các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia vào thị trường Angola, giúp Angola đa dạng hóa nền kinh tế cũng như là giúp nâng cao khả năng sản xuất nội địa trong nước và từ đấy hướng tới có thêm những sản phẩm Angola xuất khẩu ra nước ngoài”, Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço nói.

Lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Lương Cường tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Luanda, Angola.

Tại Angola, Chủ tịch nước Lương Cường cũng có phát biểu chính sách tại Phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Angola, qua đó, truyền tải thông điệp, khẳng định mong muốn của Việt Nam nâng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Angola và các nước châu Phi lên tầm cao mới, trở thành cầu nối thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển giữa hai khu vực châu Á và châu Phi.

Đặc biệt, để mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai bên, Chủ tịch nước đề xuất “5 tăng cường” định hướng cho hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi trong thời gian tới. Trong đó, Chủ tịch nước đặc biệt mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

“Việt Nam và Angola đều là các nền kinh tế phát triển năng động ở hai khu vực. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực như viễn thông, nông nghiệp, dầu khí, khai khoáng... đã hiện diện, hoạt động hiệu quả tại một số nước châu Phi.

Rất mong Chính phủ, Quốc hội Angola tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của Angola và đóng góp vào quan hệ của hai nước.

Tôi hoàn toàn tin tưởng, nếu chúng ta tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, thì việc nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỉ USD trong thời gian tới là hoàn toàn khả thi”, Chủ tịch nước Lương Cường nói.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira.

Còn Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira thì nhấn mạnh, Việt Nam là người bạn luôn luôn ở trong trái tim của Angola. Chủ tịch Quốc hội Angola nêu rõ, sự hiện diện của Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định tình hữu nghị được xây dựng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết và hợp tác cùng phát triển.

Đồng thời mong muốn tất cả những truyền thống hữu nghị này đều được truyền lại cho lớp trẻ để cho hai bên ngày càng gần nhau hơn, hiểu hơn được về con người và về văn hóa của nhau.

“Trong nhiều thập kỷ qua thì Angola và Việt Nam luôn sát cánh cùng nhau và chia sẻ nhiều lĩnh vực hợp tác, phát triển. Tất cả đều dựa trên cơ sở quan trọng nhất đó là tin cậy chính trị và hướng đến lợi ích của nhân dân hai nước. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Angola lần này của Ngài Chủ tịch nước sẽ mở ra một chương mới cho quan hệ hai nước.

Chúng tôi tin tưởng rằng sau chuyến thăm này hai bên sẽ định hướng và sẽ có thêm nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, về văn hóa và đặc biệt là lĩnh vực hợp tác rất quan trọng đó là hợp tác nghị viện”, Chủ tịch Quốc hội Angola Carolina Cerqueira nói.

Bên cạnh các hoạt động chính thức trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Angola, Chủ tịch nước đã làm việc trực tiếp với các Đại sứ Việt Nam tại châu Phi, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập và Angola để chỉ đạo định hướng thúc đẩy quan hệ hơn nữa với khu vực ngày càng quan trọng này.

Ngoài ra, các Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành tham gia đoàn cũng có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đối tác, doanh nghiệp Ai Cập và Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço tại họp báo.

Đánh giá kết quả chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường đến Ai Cập và Angola, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: “Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi sâu sắc, mang tính thời đại, đúng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận định. Vai trò, tiếng nói của các nước đang phát triển đang ngày càng được đề cao.

Do đó, chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời phản ánh xu thế tăng cường mạnh mẽ hợp tác giữa các nước phương Nam trong việc định hình một trật tự thế giới mới theo hướng đa cực, công bằng, bình đẳng hơn.

Với ý nghĩa đó, chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường không chỉ khẳng định tình cảm thủy chung trước sau như một với các bạn bè truyền thống ở Châu Phi, mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là đa dạng hóa thị trường và đối tác để phục vụ thực hiện mục tiêu phát triển đất nước”.

Chuyến thăm Ai Cập và Angola của Chủ tịch nước Lương Cường nhằm triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước ta, làm sâu sắc hơn quan hệ với các bạn bè truyền thống, nhất là quan hệ Việt Nam với Ai Cập và Angola.

Chuyến thăm là bước đi quan trọng triển khai chủ trương đa dạng hóa thị trường, đối tác, nhất là các đối tác tiềm năng ở châu Phi, châu lục có vai trò ngày càng quan trọng trong bản đồ kinh tế thế giới;

Đồng thời, thể hiện tầm vóc của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới, vừa đưa quan hệ của Việt Nam với các đối tác quan trọng trong khu vực như Ai Cập và Angola lên tầm cao mới, vừa khẳng định thông điệp chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với toàn bộ các nước khu vực Châu Phi.