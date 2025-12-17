Thúc đẩy cơ hội hợp tác, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng KHCN

(VTC News) -

Ngày 15/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) có buổi làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Qualcomm - tập đoàn công nghệ hàng đầu của Mỹ, nhằm trao đổi hợp tác công nghệ số trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là các giải pháp về trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và hạ tầng số phục vụ quá trình chuyển đổi số của Tập đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía Petrovietnam có ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc; ông Phan Tử Giang - Phó Tổng Giám đốc; cùng lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn. Về phía VNPT có ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc; ông Ngô Diên Hy - Phó Tổng Giám đốc; cùng lãnh đạo các Ban Khoa học Công nghệ, Chuyển đổi số, Hợp tác quốc tế.

Về phía Qualcomm có ông Suri Maddhula - Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý sản phẩm giải pháp IoT; ông Dev Singh - Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển kinh doanh; cùng đại diện lãnh đạo các ban/Văn phòng phụ trách thị trường Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Anh - Phó Trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số Petrovietnam - trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Petrovietnam đang đẩy mạnh triển khai chiến lược chuyển đổi số, từng bước làm chủ các công nghệ nền tảng, hướng tới xây dựng mô hình tập đoàn công nghiệp - năng lượng hiện đại, vận hành hiệu quả trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ số.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh ngành công nghiệp - năng lượng đang đứng trước nhiều thách thức và cơ hội mới, đặc biệt trong giai đoạn Petrovietnam đặt mục tiêu tiến vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Việc tăng cường ứng dụng các công nghệ số, đặc biệt là AI và IoT được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả vận hành trong toàn Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn mong muốn, thông qua việc tăng cường hợp tác với các đối tác công nghệ lớn như Qualcomm và VNPT, Petrovietnam có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ.

Trong đó, Petrovietnam xác định rõ mục tiêu từng bước làm chủ các công nghệ lõi như AI, Digital Twin, IoT và điện toán hiệu năng cao (HPC), gắn chặt với thực tiễn sản xuất của ngành công nghiệp - năng lượng, đặc biệt ở các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, lọc hóa dầu, điện, khí...

Trên cơ sở chiến lược công nghệ của Petrovietnam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, AI và IoT được xác định là nhóm công nghệ ưu tiên, đóng vai trò trung tâm trong xây dựng doanh nghiệp năng lượng thông minh, vận hành dựa trên dữ liệu và tự động hóa. Petrovietnam đang triển khai đồng thời các trụ cột gồm: xây dựng nền tảng dữ liệu hợp nhất, phát triển hạ tầng điện toán đám mây riêng và HPC, tăng cường an ninh mạng cho hệ thống IT/OT, cũng như đưa AI vào các hoạt động cốt lõi trong chuỗi vận hành trong lĩnh vực năng lượng.

Ông Suri Maddhula - Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý sản phẩm giải pháp IoT và ông Dev Singh - Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển kinh doanh của Qualcomm lắng nghe những chia sẻ từ phía Petrovietnam.

Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn mong muốn, thông qua việc tăng cường hợp tác với các đối tác công nghệ lớn như Qualcomm và VNPT, Petrovietnam có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước xây dựng nền tảng công nghệ số hiện đại, đồng bộ, phù hợp với đặc thù hoạt động của Tập đoàn, qua đó nâng cao hiệu quả triển khai chuyển đổi số và khả năng nhân rộng các mô hình ứng dụng trong toàn hệ thống.

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi về khả năng hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến phù hợp với đặc thù hoạt động của Petrovietnam, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới. Trong đó, VNPT được đánh giá là đối tác có thế mạnh về hạ tầng số và tích hợp hệ thống vận hành, trong khi Qualcomm có nhiều kinh nghiệm trong cung cấp nền tảng công nghệ cho các lĩnh vực công nghiệp.

Đại diện VNPT, ông Huỳnh Quang Liêm - Tổng Giám đốc Tập đoàn và ông Ngô Diên Hy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trao đổi tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Petrovietnam cũng bày tỏ sự quan tâm tới việc phát triển nguồn nhân lực số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong quá trình đẩy mạnh số hóa, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho quá trình đổi mới mô hình quản trị và sản xuất kinh doanh.

Kết thúc buổi làm việc, các bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi, nghiên cứu các hướng hợp tác cụ thể, phù hợp với chiến lược phát triển của Petrovietnam trong thời gian tới. Buổi làm việc góp phần khẳng định quyết tâm của Petrovietnam trong việc chủ động tiếp cận, làm chủ và ứng dụng các công nghệ số tiên tiến, qua đó tạo nền tảng cho sự chuyển dịch từ doanh nghiệp dầu khí truyền thống sang mô hình tập đoàn công nghiệp - năng lượng thông minh, hiện đại và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.