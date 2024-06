Thuận Phát INC ra mắt sản phẩm mới - Ống HDPE gân sóng 2 lớp

(VTC News) -

Thương hiệu ống HDPE gân sóng 2 lớp Thuận Phát ra đời đã đáp ứng nhu cầu của thị trường về sản phẩm ống nhựa gân sóng chất lượng cao hiện nay. Đại diện Thuận Phát INC, Phó Tổng Giám Đốc - Ông Trần Thanh Tuyên khẳng định với công suất máy hiện tại, sản lượng ống sản xuất mỗi năm có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của các dự án thoát nước hiện nay.

Nhờ vị trí nhà máy tại Quốc lộ 39A Yên Mỹ - Hưng Yên, việc vận chuyển sản phẩm tới khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc cũng rất dễ dàng, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ thi công cho các công trình.

Dây chuyền sản xuất áp dụng hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến.

Sản phẩm ống HDPE gân sóng 2 lớp có thể đạt tuổi thọ đến 50 năm.

Loại ống này có kích cỡ từ Ø150mm đến Ø600mm với độ cứng vòng SN4 và SN8. Ống sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11821-3:2017/ISO 21138-3:2007 và đáp ứng quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD của Bộ Xây dựng.

Sản phẩm được làm từ hạt nhựa HDPE, không pha tạp chất nên có những ưu điểm mà vật liệu HDPE mang lại cũng như hoàn toàn an toàn với người sử dụng và không gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, ống có trọng lượng nhẹ, có khả năng kháng hóa chất, chống tia cực tím, không bị bào mòn nên độ bền cao. Sản phẩm ống HDPE gân sóng 2 lớp có thể đạt tuổi thọ đến 50 năm.

Dây chuyền sản xuất áp dụng hệ thống máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến hiện nay như hệ thống làm lạnh đặc thù (sử dụng công nghệ làm lạnh bằng màng nước và nước tuần hoàn), công nghệ hộp định hình chân không trục vít sử dụng kết cấu rào cản và đầu trộn luyện, nòng máy được tạo rãnh kiểu mới, sản lượng đùn ra ổn định….

Cùng với hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001: 2015, quy trình 5S, sản phẩm ống HDPE gân sóng 2 lớp Thuận Phát đưa ra thị trường đều có chất lượng đảm bảo. Thời gian tới, Thuận Phát INC sẽ mở rộng quy mô sản xuất để có thể đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng cho tất cả dự án trên toàn quốc.

Thử nghiệm độ cứng vòng ống HDPE gân sóng 2 lớp, kết quả đều đạt hoặc vượt tiêu chuẩn cho phép.

Ống nhựa HDPE gân sóng 2 lớp ra đời đã đem lại diện mạo mới cho ngành xây dựng hạ tầng thoát nước. Việc sử dụng loại sản phẩm chuyên dụng này khắc phục được nhược điểm của các loại ống thoát nước truyền thống.

Ống được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống thoát nước thải khu dân cư đô thị, hệ thống cống vượt, dọc trên các trục lộ giao thông, dùng làm thiết bị thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp…

Thuận Phát là nhà máy sản xuất uy tín hơn 20 năm trong ngành ống cấp và thoát nước.

Không ngừng cải tiến và phát triển sản phẩm, Thuận Phát INC luôn nỗ lực hết mình để phục vụ người tiêu dùng, xứng đáng với các danh hiệu cao quý đã đạt được như: Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500), Top 10 Hàng Việt Tốt - Dịch Vụ Hoàn Hảo, Top 20 Thương hiệu vì Môi trường... nhiều giải thưởng danh giá khác; là lựa chọn tin cậy của các nhà thầu, chủ đầu tư cho những dự án trọng điểm trên cả nước.

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Thuận Phát (Thuận Phát INC) chuyên sản xuất ống nhựa và phụ kiện ống nhựa u.PVC, HDPE, PPR, HDPE gân sóng 2 lớp. Các sản phẩm của Thuận Phát INC được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại theo công nghệ của CHLB Đức với nguồn nguyên liệu nguyên sinh chất lượng và an toàn được nhập khẩu từ UAE và một số nước Bắc Âu.

Thông tin chi tiết liên hệ: Hotline: 0962 655 955Trụ sở chính: Lô 1, 538 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội Nhà máy sản xuất: Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên Website: https://thuanphatgroup.com.vn