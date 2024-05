Thừa kế hơn 10 tỷ đồng, cô gái nhẹ dạ bị trai có vợ lừa gần hết

(VTC News) -

Tình yêu ngọt ngào là điều phần lớn những người chưa lập gia đình đều mong chờ, nhưng nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị lừa gạt. Vì nhẹ dạ, cô gái họ Lý ở Trung Quốc đã mất phần lớn số tài sản thừa kế vào tay kẻ lừa tình - một gã đàn ông đã có vợ.

Theo thông báo trên China Police Online, tài khoản Weibo chính thức của cơ quan thuộc Bộ Công an Trung Quốc, người phụ nữ họ Lý ở Thượng Hải nhận được khoản thừa kế 3 triệu nhân dân tệ sau khi cha qua đời. Một người đàn ông họ Vương biết chuyện này, tập tức từ nước ngoài trở về Trung Quốc, mượn lý do chia buồn, an ủi và đồng hành với cô gái để lừa chiếm đoạt tài sản.

Vương “phát động một cuộc tấn công dữ dội” để theo đuổi, chinh phục Lý, nhanh chóng phát triển mối quan hệ yêu đương với cô. Với lý do đầu tư, anh ta đã lừa Lý đưa tiền. Trong 4 năm, Vương bòn rút của người tình 2,06 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,2 tỷ đồng).

Người phụ nữ đã bị lừa 2,06 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,2 tỷ đồng) trong 4 năm. (Ảnh: Pexels)

Mãi đến gần đây, cô Lý mới đau lòng nhận ra mình bị lừa và quyết định gọi cảnh sát báo án. Cảnh sát lần theo manh mối và tìm ra người đàn ông họ Vương, chủ đại lý thu mua hàng hóa để bán qua Thái Lan. Người này đã có vợ và một con trai. Vương lừa cô Lý đầu tư vào công việc kinh doanh của đại lý thu mua này, các dự án đầu tư đều là do anh ta bịa ra. Số tiền lừa được của cô Lý, anh ta đã phung phí hết. Gã lừa đảo hiện đã bị bắt.

Những vụ lừa tình để chiếm đoạt tài sản cực kỳ phổ biến, nhất là lừa đảo qua mạng. Anh Vương Viên, người Thượng Hải, Trung Quốc, bị Trương Lý, cô bạn gái quen qua mạng, lừa 2 triệu nhân dân tệ (7 tỷ đồng) trong 5 năm.

Vụ việc lộ ra vào tháng 8/2023, khi ông chủ của Vương phát hiện anh mắc nợ tới 2 triệu nhân dân tệ vì cô bạn gái. Đến thời điểm đó, Vương vẫn không nghĩ mình bị bạn gái lừa, nhưng ông chủ lo ngại nên đã báo cảnh sát. Hóa ra không chỉ lừa tiền, người yêu của Vương đã có chồng và một đứa con trai.

Điều dở khóc dở cười là ngay cả khi cảnh sát đã phanh phui vụ lừa đảo, Vương vẫn không chịu tin và tiếp tục chu cấp cho bạn gái, thậm chí còn thuyết phục người mẹ đang mắc bệnh của mình vay thế chấp để đưa tiền cho cô ta. Cuối cùng khi mọi bằng chứng đã được phơi này, anh đành chấp nhận sự thật nhưng không kiện và hy vọng cơ quan chức năng hủy bỏ việc điều tra với Trương.

Hồi tháng 11/2023, dư luận Trung Quốc cũng xôn xao về việc một phụ nữ ở Thượng Hải lừa lấy của bạn mình hơn 1,79 triệu nhân dân tệ (6,1 tỷ đồng) bằng cách giả mạo con trai một giám đốc kinh doanh giàu có và duy trì mối tình lãng mạn giả dối trên mạng.

Cũng trong tháng 11, một phụ nữ 51 tuổi ở miền Đông Trung Quốc bị bắt vì lừa tình một người bạn giàu của con trai mình, "moi" 800 nghìn nhân dân tệ (2,7 tỷ đồng). Người con trai cũng là đồng lõa khi làm mối bạn với mẹ mình qua mạng, giới thiệu bà là bạn bạn thơ ấu của anh ta, chỉ mới 27 tuổi.