Thủ tướng yêu cầu phát triển mô hình chăm sóc người già 'sáng đón đi, tối đưa về'

Nội dung trên được đề cập tại Chỉ thị số 35 của Thủ tướng về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số.

Nâng cao chất lượng công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số.

Chỉ thị nêu, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác người cao tuổi còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, chưa phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn; mạng lưới các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trung tâm chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng, các hình thức hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại gia đình còn thiếu, chất lượng, hiệu quả chưa cao.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cơ sở chăm sóc người cao tuổi còn gặp khó khăn, nhất là trong việc tiếp cận đất đai, nguồn lực, chính sách ưu đãi...; chưa có những giải pháp mang tính tổng thể, toàn diện, lâu dài đảm bảo thực hiện hiệu quả yêu cầu về phát huy vai trò của người cao tuổi trong giai đoạn thích ứng với xu hướng già hóa dân số đang diễn biến nhanh hơn so với dự báo.

Để tăng cường, nâng cao chất lượng công tác người cao tuổi, góp phần thích ứng với xu hướng già hóa dân số, thúc đẩy phát triển nhanh bền vững, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc chăm sóc và chống cô đơn cho người cao tuổi, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi.

Trong đó, phải bảo đảm có tầm nhìn chiến lược, khả thi và đồng bộ, đảm bảo phát huy mạnh mẽ vai trò, tiềm năng, tri thức và kinh nghiệm của người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội, thích ứng với già hóa dân số.

Bộ Y tế cần hướng dẫn các địa phương phát triển các mô hình chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng theo hướng "sáng đón đi, tối đưa về"; hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; đẩy mạnh phát triển các câu lạc bộ cho người cao tuổi và câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở phòng, tránh bão, lũ đối với hộ nghèo, cận nghèo, trong đó đặc biệt ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo có người cao tuổi.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, khởi nghiệp; thực hiện việc chủ trì đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo phù hợp.

Phát triển nền "kinh tế bạc" thích ứng với già hóa dân số

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu, phối hợp xây dựng các mô hình phát triển nền "kinh tế bạc" thích ứng với già hóa dân số tại Việt Nam.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương phát huy các thiết chế văn hóa hiện có nhằm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần; tổ chức các hoạt động thể dục, văn hóa, văn nghệ nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho người cao tuổi.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tuyên truyền, tăng cường thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người cao tuổi ở các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Với các UBND các tỉnh, thành phố, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng về chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi; vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chuẩn bị tích lũy cho tuổi già.

UBND các tỉnh, thành phố cần trình HĐND cùng cấp xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách, khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư phát triển mạng lưới các cơ sở chăm sóc người cao tuổi ngoài công lập, kết hợp chăm sóc - y tế - phục hồi chức năng trên địa bàn theo quy định.

Các địa phương cũng cần chỉ đạo việc rà soát, sắp xếp lại các trụ sở, cơ sở vật chất dôi dư để ưu tiên, phát triển các trung tâm chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng và các câu lạc bộ cho người cao tuổi tại xã, phường, đặc khu; thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm sóc người cao tuổi tại nhà và cộng đồng, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc xã hội.

Thủ tướng yêu cầu Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam chủ trì tổ chức các diễn đàn "kinh tế bạc" để thúc đẩy việc xây dựng các mô hình phát triển "kinh tế bạc" phù hợp ở Việt Nam; báo cáo Ban Bí thư, Tiểu ban văn kiện Đại hội XIV của Đảng xem xét chủ trương phát triển nền "kinh tế bạc" thích ứng với già hóa dân số nhanh tại Việt Nam.

Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham mưu Ban Bí thư sớm tổng kết Chỉ thị số 59 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VII về "Chăm sóc người cao tuổi" và xây dựng, trình Ban Bí thư ban hành chủ trương mới về công tác người cao tuổi trong tình hình mới.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tăng cường tuyên truyền bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tham gia hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho Người cao tuổi Việt Nam bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, tạo sự lan tỏa tích cực, sâu rộng trong toàn xã hội.