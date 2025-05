(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu trong công điện về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025.

Thủ tướng đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đặc biệt hơn các năm trước khi là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đầu cấp theo chương trình phổ thông mới với nhiều đổi mới. Kỳ thi cũng được tổ chức trong bối cảnh cả nước thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và thay đổi trong sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra.

Cùng đó, đây cũng là kỳ thi có số lượng thí sinh nhiều hơn; tổ chức cho cả học sinh học theo chương trình phổ thông mới và học sinh học theo chương trình phổ thông cũ (2006). Trong khi đó, tình trạng sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi ngày càng tinh vi, phức tạp.

Thủ tướng yêu cầu không để sắp xếp bộ máy ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh minh hoạ: Đ.H)

Để tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đầu cấp an toàn, nghiêm túc, tạo sự đồng thuận cao của xã hội, Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đầu cấp. Cùng với đó, đề cao trách nhiệm, sâu sát trong chỉ đạo, cụ thể kỹ lưỡng trong tổ chức, thực hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi, các gia đình và các cơ sở giáo dục.

Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương chịu trách nhiệm công tác tổ chức, có phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả” gắn với lộ trình cả nước thực hiện chủ trương về sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Thanh tra các tỉnh thành cần khẩn trương xây dựng phương án thanh tra, kiểm tra ở tất cả các khâu, các bước, nhất là khâu phân công trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia.

Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát các văn bản chỉ đạo, hoạt động tổ chức kỳ thi để có hướng dẫn cụ thể, chi tiết đối với các địa phương. Đồng thời, theo dõi sát, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các địa phương các vấn đề phát sinh trong kỳ thi và tuyển sinh đầu cấp.

Bộ GD&ĐT cần rà soát kỹ các khâu, các bước, các công việc, nội dung trong công tác đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 bảo đảm tuyệt đối chính xác, an toàn, có độ phân hóa phù hợp.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với ngành giáo dục tổ chức kỳ thi bảo đảm an ninh, an toàn, nhất quán, tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong hai ngày 26-27/6 với hơn 1,16 triệu thí sinh. Nhóm thi tốt nghiệp lần đầu theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 phải làm 4 bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn. Ngoài ra, các em chọn hai môn (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ). Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn thi chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11, 12 (50%) và điểm ưu tiên nếu có. So với trước, điểm học bạ tăng 20%. Thí sinh thi theo chương trình cũ (chương trình 2006) sẽ làm bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, cùng một trong hai bài Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân).