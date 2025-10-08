Thủ tướng yêu cầu báo cáo chính sách thuế bất động sản trước 15/10

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 190 về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Công điện nêu rõ, tại một số khu vực, địa phương giá bất động sản, nhà ở liên tục tăng cao, vượt xa so với khả năng đáp ứng tài chính của người dân. Nguyên nhân một phần do thiếu thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản, tình trạng "đẩy giá", "tạo giá ảo", thiếu nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân, số lượng các dự án nhà ở xã hội đang trong quá trình triển khai quyết liệt nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân…

Để kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung, xử lý kịp thời việc thao túng, đẩy giá và đầu cơ bất động sản, ổn định thị trường, bảo đảm quyền có nhà ở, chỗ ở của người dân, dự kiến ngày 11/10 tới, Thủ tướng sẽ chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tiền sử dụng đất hợp lý, không để là nguyên nhân tăng giá bất động sản, nhà ở và đất đai vượt xa so với thu nhập của người dân.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển các phân khúc nhà ở có giá phù hợp với thu nhập trung bình của người dân để nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân. Tập trung, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội để hoàn thành vượt chỉ tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025.

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính khẩn trương báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/10 về chính sách thuế bất động sản theo chỉ đạo hồi tháng 8 của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc.

Tư lệnh ngành Tài chính cần phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ liên quan nghiên cứu, thực hiện chuyển đổi số để liên thông các thủ tục từ giao dịch bất động sản, công chứng, thuế và đăng ký giao dịch đất đai trên môi trường điện tử.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Xây dựng nghiên cứu, đề xuất giải pháp kiểm soát giá để vừa bảo đảm thực hiện theo quy luật thị trường, vừa có sự quản lý của Nhà nước và bảo đảm quyền có nhà ở, chỗ ở của Nhân dân, nghiên cứu các giải pháp cụ thể đột pháp về phát triển nhà ở xã hội; khẩn trương xây dựng chính sách thuê và thuê mua nhà cho các đối tượng thu nhập thấp.

Bộ trưởng Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý" trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định trong tháng 10.

Tăng cường giám sát hoạt động môi giới bất động sản

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, đặc biệt là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất... để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến giá đất, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành trong tháng 10.

Trong đó tăng cường vai trò của nhà nước trong việc kiểm soát giá đất và quy định về thu tiền sử dụng đất bảo đảm phù hợp với pháp luật đất đai, phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là thu nhập của người dân.

Thủ tướng chỉ đạo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát, kiểm tra, thanh tra hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, bao gồm tín dụng đối với các chủ đầu tư, người mua nhà tại các dự án: nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà ở thương mại có giá phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu, có giải pháp quản lý chặt chẽ, thẩm định, đánh giá kỹ khi cấp tín dụng đối với các dự án bất động sản có giá sản phẩm ở mức cao hoặc có dấu hiệu "thổi giá", "đẩy giá", có phương án thường xuyên nghiêm túc theo dõi, kiểm tra các tổ chức tín dụng cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản cần được định giá khách quan, hợp lý, tuân thủ quy định để bảo đảm hiệu quả và an toàn tín dụng.

Thủ tướng lưu ý quyết liệt thúc đẩy giải ngân chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các gói tín dụng hỗ trợ chính sách nhà ở xã hội, chương trình cho vay ưu đãi đối với người trẻ dưới 35 tuổi để mua nhà ở thương mại lần đầu, nhà ở xã hội với lãi suất và kỳ hạn phù hợp, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ, đúng đối tượng.

Các đô thị lớn, các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ và các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp… tập trung ưu tiên quỹ đất theo quy hoạch để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp để tăng nguồn cung sản phẩm phù hợp với thu nhập của người dân.

Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, khẩn trương lập quy hoạch, công khai về các dự án, các khu đô thị mới, dự án nhà ở, nhất là dự án nhà ở xã hội trên địa bàn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn để ngăn ngừa tình trạng "tung tin đồn thổi", làm "nhiễu loạn" thị trường.