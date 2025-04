Thủ tướng Việt Nam, Tây Ban Nha hội đàm, chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện hợp tác

Ô tô đưa Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez đến Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra tận cửa xe đón và chào mừng Thủ tướng Pedro Sánchez dẫn đầu Đoàn cấp cao Vương quốc Tây Ban Nha thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 10/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Tây Ban Nha bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pedro Sánchez bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được tiếp đoàn Thủ tướng Tây Ban Nha. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Tây Ban Nha đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1977, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước mở ra giai đoạn mới cho quan hệ hữu nghị và hợp tác, hướng tới thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Tây Ban Nha thời gian tới, nhằm khai thác hết thế mạnh, tiềm năng của mỗi nước để phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác phát triển khu vực cũng như trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu Tây Ban Nha tháp tùng Thủ tướng Pedro Sánchez trong chuyến thăm này và tin tưởng rằng các doanh nghiệp sẽ có cơ hội tìm hiểu thị trường và tiếp xúc với các đối tác Việt Nam, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới giữa hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam thiết lập ở châu Âu và là người bạn dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chân tình trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Việt Nam và Tây Ban Nha chia sẻ nhiều nét tương đồng về văn hóa, vị trí địa chiến lược, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, nhất là nền văn hóa đặc sắc. Đây chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trên con đường phát triển và mở rộng hợp tác trong tương lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi hội đàm.

Chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Thủ tướng Pedro Sánchez đánh giá rất cao những tiến bộ và phát triển mà Việt Nam đã giành được trong những năm vừa qua, khẳng định Tây Ban Nha luôn ủng hộ Việt Nam trong tiến trình phát triển.

Chia sẻ về hai nền kinh tế của Tây Ban Nha và Việt Nam, Thủ tướng Pedro Sánchez nhấn mạnh đây là hai nền kinh tế năng động có những thành tựu lớn và hy vọng đây sẽ là nền tảng cho 2 nước phát triển: "Những hiệp định mà Tây Ban Nha và Việt Nam ký kết sẽ củng cố thêm quan hệ hai nước, thúc đẩy hướng tới Đối tác chiến lược toàn diện. Những hiệp định này sẽ giúp 2 nước củng cố khả năng hợp tác về chính trị, kinh tế, văn hóa và trong lĩnh vực rất quan trọng đối với Việt Nam và Tây Ban Nha như nông nghiệp, thủy sản. Hai nước cũng có thể mở rộng hợp tác về văn hóa và giáo dục".

Tại Hội đàm, Thủ tướng 2 nước trao đổi về những kinh nghiệm để phát triển đất nước, phát triển mối quan hệ 2 nước, nhằm củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hiện có và khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội mới, hướng đến thiết lập quan hệ tầm cao hơn "Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" trong thời gian tới, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sánchez tại buổi hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Tây Ban Nha cũng chia sẻ cam kết về chủ nghĩa đa phương để đối phó với những thách thức của thời đại như biến đổi khí hậu. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến động sâu sắc, với các thách thức toàn cầu, cơ hội và thách thức đan xen; trong đó thách thức, khó khăn nhiều hơn; các vấn đề xảy ra đều mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện. Việt Nam đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế, trong đó có Tây Ban Nha.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác và tham vấn chính trị giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao, Liên minh châu Âu và Hợp tác Tây Ban Nha. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Trường Ngoại giao Tây Ban Nha.

Bản ghi nhớ hợp tác về văn hoá và thể thao giữa hai Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hoá và Bộ Giáo dục, Đào tạo nghề và Thể thao Tây Ban Nha. Bản ghi nhớ hợp tác về an toàn và chất lượng thực phẩm, thú y, bảo vệ thực vật và thuỷ sản giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Thuỷ sản và Lương thực Tây Ban Nha và Nghị định thư khung về Hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Tây Ban Nha.

Tại buổi họp báo ngay sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: 2 Thủ tướng vừa có cuộc hội đàm thực chất, trao đổi sâu rộng về nhiều vấn đề hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trên bình diện song phương cũng như đa phương và nhất trí cao về các nhóm biện pháp cụ thể trong đó có tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm tạo đột phá cho hợp tác thương mại song phương; sớm họp Phiên đầu tiên Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Hai bên hoan nghênh việc ký kết Chương trình Hợp tác tài chính mới, tạo điều kiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hai nước có tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu. Việt Nam mong muốn Tây Ban Nha hỗ trợ thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU - (EVIPA);

Thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ "Thẻ vàng" IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam. Thúc đẩy hợp tác về quốc phòng - an ninh trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết; Thúc đẩy hợp tác về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và nghề cá; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, qua đó tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Việt Nam mong muốn hợp tác với Tây Ban Nha trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao".

Hai Thủ tướng chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết, hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng Việt Nam tại Tây Ban Nha và cộng đồng người Tây Ban Nha tại Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại hai nước, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của nước sở tại và tình hữu nghị giữa hai nước.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, khuôn khổ ASEAN - EU...; cùng triển khai các sáng kiến thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Việt Nam đề nghị Tây Ban Nha làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU và các nước Mỹ Latinh; về phần mình, Việt Nam nhất trí làm cầu nối tăng cường quan hệ Tây Ban Nha - ASEAN.

Về Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.