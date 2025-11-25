Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kêu gọi giới trẻ khởi nghiệp để làm giàu

(VTC News) -

Phát biểu tại Talkshow Thế hệ thông minh đương thời - mở đầu Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Lợi thế lớn nhất của Việt Nam chính là hơn 100 triệu con người Việt Nam, đặc biệt là lớp trẻ thông minh, sáng tạo, giàu nhiệt huyết và khát vọng cống hiến. "Chúng ta may mắn có cơ cấu dân số vàng, nhưng dân số vàng không tự chuyển hóa thành tư duy vàng hay năng lực vàng nếu thế hệ trẻ không chủ động vươn lên, nắm bắt tri thức và cơ hội của thời đại", ông nói.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng TP.HCM là trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn; là nơi đi đầu trong thực hiện các đột phá nhằm đưa đất nước phát triển. Với kỳ vọng lớn về vai trò đầu tàu của địa phương này, Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi nhất về thể chế, phân cấp, phân quyền để thành phố vươn mình mạnh mẽ.

Thành phố được trao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, được thí điểm thực hiện các mô hình, cơ chế mới chưa từng có trước đây, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược; đặc biệt là xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; thu hút và trọng dụng nhân tài.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo TP.HCM và các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ khởi đầu Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu với phiên đối thoại cùng 500 bạn trẻ.

Theo ông, với quyết tâm của TP.HCM trong việc trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, siêu đô thị thông minh, phát triển bền vững, có tầm cỡ khu vực và quốc tế, thế hệ trẻ là lực lượng đóng vai trò trung tâm để thực hiện khát vọng này.

Vì thế, ông kêu gọi giới trẻ đi đầu cùng thành phố, cùng đất nước thực hiện các chủ trương, chính sách vượt trội, đột phá, phát huy tài năng, trí tuệ và năng lực đổi mới sáng tạo của mình. Chính phủ cam kết khai thông mọi nguồn lực cho đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước.

"Nhưng người khai thác nguồn lực đó một cách thông minh và hiệu quả vì sự nghiệp chung phải chính là các bạn trẻ. Không ai có thể chuẩn bị tương lai cho người trẻ tốt hơn chính các bạn. Đất nước cần các bạn hành động từ hôm nay", Phó Thủ tướng khẳng định.

Chính vì vậy, người trẻ hãy không ngừng học tập, rèn luyện để trở thành những người vừa có tài vừa có đức. Hãy khởi nghiệp không chỉ để làm giàu cho bản thân, gia đình, mà còn vì tương lai của dân tộc; vì một thế giới xanh, hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - người sáng lập Gen Zero - trao đổi tại phiên thảo luận.

TP.HCM tạo mọi điều kiện tốt nhất cho giới trẻ

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, thành phố đã nỗ lực mạnh mẽ để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ, tài chính, tri thức của cả nước và khu vực; cam kết sẽ có những chính sách giúp giới trẻ có không gian, cơ hội phát triển tốt nhất.

Nghị quyết 98 đã mở ra cơ hội mới, đột phá với những mô hình, sáng kiến chiến lược. Trong đó, trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM đang được đẩy mạnh, cùng với chiến lược về hội tụ công nghệ về đổi mới sáng tạo.

Từ định hướng đến hành động, TP.HCM đang thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý đô thị, giao thông, y tế, kinh tế, cam kết tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và các đô thị sáng tạo; lấy con người, đặc biệt là giới trẻ làm trung tâm chiến lược phát triển, hướng đến thành phố bền vững, nhân văn, mọi người có cơ hội phát huy tài năng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: TP.HCM là nơi mỗi bạn trẻ có cơ hội học tập, thử nghiệm và tỏa sáng.

“Thế hệ thông minh đương thời - thế hệ được sinh ra trong kỷ nguyên số, với tư duy cởi mở, khả năng tiếp cận công nghệ vượt trội và có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám thất bại để trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Các bạn không chỉ là lực lượng lao động tương lai, các bạn chính là động lực của ngày hôm nay. Các bạn không chỉ tham gia vào sự chuyển đổi, trung tâm chuyển đổi. Tôi tin rằng các bạn - thế hệ thông minh đương thời tiếp nối truyền thống đó khiến thế giới chú ý hơn trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của Việt Nam”, ông Được nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM kêu gọi giới trẻ hành động, cho biết thành phố đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ trẻ không chỉ với vai trò người kế tục mà còn là người đồng hành trong hành trình xây dựng đô thị văn minh hiện đại, hội nhập.

Ông cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ thông qua 3 nhóm vấn đề lớn: Đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, xây dựng nền tảng dữ liệu mở và các nền tảng số phục vụ đô thị sáng tạo; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo ra đội ngũ chuyên gia công nghệ cao, kỹ sư AI, và các nhà khoa học dữ liệu; hoàn thiện hệ sinh thái sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp đột phá, phát triển không gian sáng tạo, thử nghiệm (sandbox), đưa TP.HCM trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, nơi mỗi bạn trẻ có cơ hội học tập, thử nghiệm và tỏa sáng.

Phiên mở đầu của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu sáng 25/11 quy tụ hơn 500 bạn trẻ cùng chia sẻ, đối thoại với lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo TP.HCM, chuyên gia quốc tế, doanh nghiệp và thanh niên, về tư duy, kỹ năng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên AI và tri thức toàn cầu. Đây không chỉ là hoạt động khởi động Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, mà còn là lời mời gọi giới trẻ chung tay kiến tạo tương lai thông minh, xanh và bền vững.