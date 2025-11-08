Thủ tướng: Tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4%

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 trực tuyến với các địa phương, sáng 8/11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong 10 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và 5 năm 2021-2025.

Theo Thủ tướng, nếu duy trì được đà này, chúng ta sẽ đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025. Đồng thời, thực tiễn cho thấy địa phương nào đạt tỉ lệ giải ngân đầu tư công cao thì cũng đạt tăng trưởng GRDP cao và ngược lại.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận nước ta còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức cần lưu ý. Trong đó phải kể đến tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nặng nề (thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 40.000 tỷ đồng, làm giảm khoảng 0,2 điểm % tăng trưởng GDP cả nước năm 2025).

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

"Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 7,85%; để tăng trưởng cả năm 2025 đạt trên 8% thì tốc độ tăng GDP quý IV phải đạt trên 8,4% (trong đó khu vực công nghiệp tăng khoảng 9,4%; khu vực dịch vụ tăng khoảng 8,3%; khu vực nông nghiệp tăng khoảng 4%; phấn đấu tỉ trọng kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP)", Thủ tướng chỉ rõ.

Với các động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng quán triệt, cả hệ thống chính trị phải phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; cắt giảm mọi thủ tục hành chính rườm rà, thu hút mạnh FDI, nhất là vốn thực hiện; thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư tư nhân (như giao việc, đặt hàng, hình thức khoán…).

Cùng đó là thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, các mô hình kinh doanh mới; các ngành, lĩnh vực mới như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo; liên kết vùng, phát triển đô thị, khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian vũ trụ, không gian biển; đổi mới, hoàn thiện thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh.

"Đến hết tháng 12 không còn điểm lõm sóng, lõm điện trên toàn quốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về chính sách tiền tệ, Thủ tướng lưu ý, tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam; bảo đảm hài hoà, hợp lý, hiệu quả giữa tăng trưởng và lạm phát cả trước mắt và lâu dài; duy trì tỉ giá, lãi suất hợp lý, linh hoạt, hiệu quả.

Đặc biệt, phải bảo đảm thị trường vàng, ngoại tệ hoạt động ổn định, lành mạnh, kiểm soát chặt chẽ rủi ro; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng; xây dựng, duy trì các gói tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên (như nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng chiến lược, khắc phục hậu quả lũ lụt); kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (trong đó có lĩnh vực bất động sản), không để xảy ra rủi ro đối với từng tổ chức tín dụng và rủi ro hệ thống.

Song song với việc triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị (các nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72), Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được người đứng đầu Chính phủ đề cập là triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (lưu ý rà soát chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, xây dựng vị trí việc làm, bố trí đủ cán bộ có năng lực, kết nối thông tin, dữ liệu, quy trình, thủ tục, phân cấp, phân quyền…).

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng, chống khắc phục hậu quả bão lũ.

Trong đó cần lưu ý tổ chức tìm kiếm người mất tích; kịp thời cứu chữa người bị thương; nhanh chóng hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, hỗ trợ chỗ ở tạm thời; khôi phục hạ tầng thiết yếu; thống kê đầy đủ tình hình thiệt hại; hỗ trợ kinh phí, vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, hóa chất khử khuẩn, thuốc men, thiết bị, dụng cụ y tế cho các địa phương bị ảnh hưởng…

"Chú trọng phát triển văn hoá, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi để có kinh phí đề xuất các cấp có thẩm quyền quyết định tăng lương, phụ cấp, trợ cấp ngay từ đầu năm 2026. Tập trung khởi công gần 100 trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp ở các xã biên giới vào ngày 9/11. Thu hồi đất sạch, giao dự án đặt hàng xây dựng nhà ở xã hội", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, điển hình tiên tiến, góp phần tạo đồng thuận xã hội, với tinh thần "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; "đoàn kết tạo ra sức mạnh, hợp tác tạo ra nguồn lực, trao đổi, đối thoại tạo ra niềm tin".

Khẩn trương mua 2 máy xạ trị cho Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

Chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các bộ ngành, địa phương, Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn; đề án "Cổng đầu tư một cửa quốc gia"; chuẩn bị vốn cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng… Các địa phương ven biển quyết liệt triển khai các biện pháp gỡ thẻ vàng IUU.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu TP Cần Thơ khẩn trương tiến hành mua 2 máy xạ trị phục vụ người bệnh tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Việc này triển khai chậm dù Thủ tướng đã vào kiểm tra, chỉ đạo trực tiếp và ban hành một số văn bản, các vướng mắc đã được tháo gỡ, kể cả về nguồn vốn, trong khi đây là vấn đề rất cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Từ sự việc cụ thể này, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh yêu cầu các địa phương nói chung phải chủ động, tích cực trong triển khai các công việc, tránh trông chờ, ỷ lại Trung ương, theo tinh thần "3 có, 2 không": Có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp; không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước, nhân dân, tài nguyên của đất nước.