Lốc xoáy ở Ninh Bình: Nhà cửa tan hoang, người dân hãi hùng ngỡ như 'bom nổ'

Chỉ trong ít phút, lốc xoáy sáng 29/9 đã khiến nhiều người dân Ninh Bình bàng hoàng, cảnh tượng tan hoang khiến họ ngỡ rằng mình vừa trải qua trận bom.
Nhiều gia đình phải gánh chịu mất mát quá lớn. Trong đống đổ nát ở xã Hồng Phong, chị Trần Thị Sinh lục tìm bức ảnh của mẹ mình – người vừa qua đời ít giờ trước vì căn nhà đổ sập. “Mẹ tôi bị tai biến, nằm liệt giường gần chục năm nay. Hai mẹ con nương tựa nhau trong căn nhà này. Giờ nhà mất, mẹ cũng không còn. Tôi bị khuyết tật, chẳng biết những ngày tới sẽ thế nào. Sáng nay, tôi vừa cho mẹ ăn xong, chưa kịp rót nước thì tai họa đã ập xuống…” – chị Sinh nghẹn ngào.
Bình luận