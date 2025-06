Thủ tướng Thái Lan xóa dòng trạng thái ẩn ý giữa khủng hoảng chính trị

(VTC News) -

Thủ tướng Thái Lan giải thích về đoạn ghi âm.

Sáng thứ Năm (19/6), Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bất ngờ xóa một bài đăng ngắn đầy ẩn ý trên Instagram Story, đồng thời hủy cuộc họp với nhóm cố vấn tại Dinh Phitsanulok, trong bối cảnh dư luận đang dậy sóng vì vụ rò rỉ đoạn ghi âm với ông Hun Sen.

Bài đăng được đăng lúc 8:15 sáng với nội dung bằng tiếng Anh: “People don’t fake depression. They fake being okay. Remember that. Be kind”.

Tạm dịch: "Người ta không giả vờ trầm cảm.Họ giả vờ rằng mình ổn. Hãy nhớ điều đó. Hãy tử tế".

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 40 phút sau, lúc 8h54, bài đăng bị xóa khỏi trang cá nhân của bà Paetongtarn.

Cùng lúc, Văn phòng Thủ tướng xác nhận bà hủy cuộc họp cố vấn tại Dinh Phitsanulok và rút lui về làm việc tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok. Động thái diễn ra trong thời điểm bà đang đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt và sự rút lui của Đảng Bhumjaithai khỏi liên minh cầm quyền, sau vụ rò rỉ cuộc gọi nhạy cảm với cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Phó Chủ tịch Hạ viện Thái Lan từ chức

Nghị sĩ Đảng Bhumjaithai, ông Paradorn Prissananantakul, sáng 19/6 thông báo từ chức Phó Chủ tịch Hạ viện, chỉ vài giờ sau khi đảng của ông tuyên bố rút khỏi liên minh do đảng Pheu Thai dẫn dắt.

Ông Paradorn xác nhận rằng mình đã đệ đơn từ chức Phó Chủ tịch Hạ viện và việc này có hiệu lực ngay lập tức.

Tối 18/6, Bhumjaithai công bố quyết định của ban lãnh đạo đảng về việc rút khỏi chính phủ liên minh, đồng thời cho biết toàn bộ các thành viên Nội các thuộc đảng này sẽ nộp đơn từ chức.

Ông Paradorn cho biết ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hạ viện với sự ủng hộ của đa số nghị sĩ trong Quốc hội. Tuy nhiên, trước những thay đổi chính trị gần đây và việc Bhumjaithai rời liên minh, ông quyết định trao trả vị trí để Hạ viện bầu chọn người thay thế theo thông lệ lâu đời.

Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục công việc với vai trò nghị sĩ đối lập, cùng các thành viên Bhumjaithai khác.

Động thái rút khỏi liên minh của Bhumjaithai diễn ra sau khi đảng Pheu Thai yêu cầu giao lại ghế Bộ trưởng Nội vụ do ông Anutin Charnvirakul – lãnh đạo Bhumjaithai – đang nắm giữ, điều mà ông Anutin cho là không thể chấp nhận.

Thời điểm công bố rút lui dường như có lợi cho Bhumjaithai, khi diễn ra ngay sau vụ rò rỉ đoạn ghi âm bất lợi của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Trong đoạn ghi âm, bà Paetongtarn được cho là thể hiện muốn lấy lòng cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen bằng cách gọi chỉ huy Quân khu 2 Thái Lan là “đối lập với chính phủ”.

Ủy ban Thượng viện Thái Lan yêu cầu Thủ tướng làm rõ vụ rò rỉ

Ủy ban Thượng viện về quốc phòng và an ninh quốc gia đã lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra giải trình về vụ rò rỉ đoạn ghi âm gần đây liên quan đến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Chủ tịch ủy ban, Tướng Sawat Tassana, lên lịch tổ chức một cuộc họp báo về đoạn ghi âm, trong đó chứa những nội dung được cho là có thể cấu thành hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng của Thủ tướng trong vai trò người đứng đầu chính phủ.

Ủy ban cũng phát đi một tuyên bố gửi tới giới truyền thông, nhấn mạnh rằng hành động của Thủ tướng đã làm tổn hại đến an ninh quốc gia, xói mòn niềm tin của công chúng và gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của quân đội.

Ủy ban yêu cầu bà Paetongtarn chịu trách nhiệm cho những phát ngôn gây tổn hại bằng cách công khai xin lỗi nhân dân và lực lượng vũ trang Thái Lan. Ngoài ra, ủy ban khẳng định sẽ tiến hành điều tra toàn diện vụ việc trong các quyền hạn mà họ nắm giữ.