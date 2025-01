Thủ tướng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Sáng 26/1, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm 2025 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thanh Hóa và huyện Ngọc Lặc đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh đã chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 1, tháng 2 cho hơn 64.000 người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, với tổng kinh phí trên 420 tỷ đồng; chi trả trợ cấp xã hội tháng 1/2025 cho 187.494 đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí trên 142 tỷ đồng; chăm sóc, điều trị, đảm bảo tốt các chế độ, chính sách và tổ chức các hoạt động vui Tết, đón Xuân cho trên 2.000 đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý tại các cơ sở trợ giúp xã hội, điều dưỡng người có công với cách mạng, cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Tết nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Các cấp, các ngành trong tỉnh đã bố trí ngân sách và huy động nguồn xã hội hóa với tổng số tiền và hàng hóa trị giá 375,192 tỷ đồng để trao tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được hơn 4.200 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, góp phần tạo dựng “mái ấm” an toàn, yên vui cho người dân trong dịp Tết.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2024, tỉnh Thanh Hóa đạt nhiều thành tích toàn diện trên các mặt như tăng trưởng kinh tế đạt 2 con số, thu ngân sách đạt khá, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt.

Thủ tướng mong tỉnh phát huy tinh thần “Thanh Hóa anh hùng” tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền, trong xã hội, trong nhân dân; mong các lãnh đạo đi trước có nhiều kinh nghiệm, nhiều năm hội nhập, am hiểu tình hình của tỉnh nói chung, của đồng bào tiếp tục giúp đỡ các cán bộ đi sau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; mỗi thời kỳ, tình hình có khác nhau nhưng tựu chung lại vẫn là giá trị của tinh thần đoàn kết.

Thủ tướng tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Ngọc Lặc.

Thủ tướng nhấn mạnh, Thanh Hóa là tỉnh đông dân, có đủ các loại địa hình, trung du, miền núi, biên giới, biển, có đủ các loại phương thức giao thông, là một lợi thế. Do đó, cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; cần khai thác điểm mạnh, nhất là lợi thế về dân số vì giá trị nhất là con người, nhân dân cần cù, lam lũ, do đó phải phát huy yếu tố con người, trong đó phát huy thế mạnh, trí tuệ con người, làm sao nuôi dưỡng trí tuệ ngày càng phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác; chăm lo cho con người, đó là nội dung tiến bộ, công bằng, bình đẳng xã hội, ấm no, hạnh phúc, bảo đảm an sinh xã hội vì Thanh Hóa có dân tộc, có hộ nghèo nên phải quan tâm lĩnh vực này. Mặc dù tỉnh đã nỗ lực giảm nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, nhất là tại một số huyện.

Thủ tướng lưu ý, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị chăm lo Tết cho nhân dân, do đó cấp uỷ, chính quyền các cấp đi sâu, đi sát, xuống tận cơ sở, xuống tận người dân để rà soát lại hộ nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, xem còn ai thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu Tết để có biện pháp chăm lo, nhất là các huyện miền núi biên giới; chú ý những hộ thiếu gạo, thực phẩm, bị ốm đau.

Cấp uỷ, chính quyền cũng cần chú ý quan tâm công nhân các khu công nghiệp, bố trí đi thăm hỏi, động viên các công nhân đang thi công "3 ca, 4 kíp", “làm xuyên ngày Tết, xuyên ngày lễ” trên các công trình đường cao tốc, năng lượng… trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2025, là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng là năm chúng ta đang tích cực triển khai Nghị quyết 18-NQ/TW về tinh giản bộ máy tổ chức, do đó tỉnh Thanh Hóa phải rà soát lại theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; nhanh chóng sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, ổn định tình hình, bắt tay ngay vào công việc. Thủ tướng chỉ đạo Bí thư Tỉnh uỷ phải tích cực chỉ đạo việc này, không để công việc bị gián đoạn, ách tắc, đặc biệt là những công việc giải quyết liên quan nhân dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu năm nay, cả nước đang nỗ lực bảo đảm tăng trưởng ít nhất trên 8%, những năm tới phải bảo đảm tăng trưởng 2 con số, do đó tỉnh phải giữ đà, giữ nhịp cho tăng trưởng năm 2025. Theo đó, tỉnh phải làm mới lại các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức… bảo đảm tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước.

Thủ tướng tin chắc Thanh Hóa sẽ làm được vì có đà, có khí thế, tinh thần chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau tăng trưởng 2 con số; Thanh Hóa phải nỗ lực tăng trưởng cao hơn nữa vì dân số đông, quy mô nền kinh tế còn nhỏ…; rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm xem chỉ tiêu nào làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa, chỉ tiêu nào chưa thực hiện tốt thì phải khắc phục ngay.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp, xây dựng đường lối chính sách của cấp uỷ, lãnh đạo sát tình hình, phù hợp, khả thi, hiệu quả; chọn nhân sự “đúng, trúng”, bảo đảm an toàn; không làm ảnh hưởng các chỉ tiêu phấn đấu.

Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, là cơ hội để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đặc biệt là tổ chức tốt sự kiện kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng để ôn lại truyền thống hào hùng, từ đó củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng xứng đáng hơn với tầm vóc của dân tộc, sự phát triển của đất nước.

Tổ chức tốt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để thấy được truyền thống hào hùng của dân tộc; cả nước đã dồn lực cho chiến thắng này với tinh thần “tất cả cho tiền tuyến”, “tất cả cho miền Nam ruột thịt”, trong đó có tỉnh Thanh Hóa. Qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ tham gia đóng góp, cống hiến cho xây dựng quê hương đất nước, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tốt sự kiện kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Quốc khánh thiết thực, hiệu quả…

Thủ tướng chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa phải quyết tâm, tư tưởng phải thông, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn hơn, hành động phải quyết liệt hơn, làm việc nào dứt việc đó, không dàn trải; đầu tư công trình nào ra công trình đó; nghiên cứu đầu tư đường cao tốc Thanh Hóa (từ cảng Nghi Sơn) kết nối với Hoà Bình, Sơn La.

Coi trọng vai trò động lực tăng trưởng của Khu kinh tế Nghi Sơn vì thu ngân sách lớn, từ đó phải quyết tâm mở rộng giai đoạn 2 khu kinh tế, do đó Thủ tướng mong tỉnh tập trung làm, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện vì sẵn giai đoạn 1 đã hình thành với hạ tầng tốt. Phát huy vai trò sân bay Thọ Xuân, nghiên cứu xây dựng đô thị sân bay Sao Vàng…

Thủ tướng yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp của tỉnh phải tích cực xoá nhà tạm, nhà dột nát; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dứt khoát trong năm 2025 này phải hoàn thành công việc này, không để ai phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Tích cực xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà cho người thu nhập thấp vì có “an cư mới lạc nghiệp”. Do đó tỉnh phải quan tâm công tác này, triển khai nhanh kế hoạch xây dựng nhà ở cho công nhân, nhất là tại các khu công nghiệp.

Thủ tướng chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa đạt kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm nay cao hơn năm 2024; hy vọng Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực tăng trưởng của miền Bắc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho đại diện các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.