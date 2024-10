Thủ Tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Chiều 10/10, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 44,45 và các Hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane, Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và nhân dân New Zealand đã hỗ trợ Việt Nam 1 triệu đô la New Zealand để khắc phục hậu quả bão Yagi. Thủ tướng cũng cảm ơn về sự tiếp đón nồng hậu và bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm chính thức New Zealand tháng 3/2024 vừa qua.

Hai Thủ tướng vui mừng chứng kiến quan hệ Việt Nam - New Zealand tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu; nhất trí phối hợp triển khai các hoạt động có ý nghĩa để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước trong năm 2025.

Trao đổi phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như thương mại - đầu tư, giáo dục – đào tạo, nông nghiệp, giao lưu nhân dân và mở rộng sang các lĩnh vực mới như ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đề ra những lộ trình, bước đi cụ thể, tạo đột phá hơn nữa để đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào cuối năm 2024 và 3 tỷ USD vào năm 2026; cảm ơn và đề nghị New Zealand tiếp tục mở rộng hỗ trợ phát triển (ODA), hỗ trợ đào tạo tiếng Anh và các chuyên ngành cho cán bộ cấp Trung ương và địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Christopher Luxon nhất trí các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; nhấn mạnh Việt Nam là đối tác hàng đầu của New Zealand tại khu vực; khẳng định New Zealand sẽ đẩy mạnh tất cả các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, tiếp tục hỗ trợ ODA trong các lĩnh vực thiết thực theo nhu cầu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, quản lý và ứng phó với thiên tai, phát triển nguồn nhân lực…

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, cùng đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào xử lý các vấn đề chung của khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh việc hai nước chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề khu vực, quốc tế là nền tảng tăng cường hợp tác, đóng góp xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương hòa bình, ổn định và phát triển.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm Việt Nam. Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã vui vẻ nhận lời.