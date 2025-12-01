Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei

Thứ Hai, 01/12/2025 14:35:56 +07:00

(VTC News) - Sáng 1/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30/11-2/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei - 1

Sáng 1/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei - 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah xem hình ảnh hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei - 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei - 6

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei - 7

Quang cảnh hội kiến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei - 8

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei - 9

Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Chính phủ Việt Nam cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội kiến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei - 10

Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah phát biểu tại cuộc hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei - 11

Các thành viên đi cùng đoàn Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah tham dự hội kiến.


