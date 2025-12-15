Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81

(VTC News) -

Sáng 15/12, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 nhằm tổng kết tình hình, đánh giá kết quả các mặt công tác Công an năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự Công an Nhân dân. (Ảnh: Bộ Công an)

Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2025; tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quán triệt, triển khai 2 Quy định mới của Bộ Chính trị về công tác tình báo và tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2025, phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026 trong lực lượng Công an Nhân dân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, cho biết trong năm 2025, lực lượng Công an Nhân dân với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", gương mẫu triển khai các chủ trương chiến lược của Đảng, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Lực lượng Công an Nhân dân đã thực hiện thắng lợi mục tiêu cao nhất, bao trùm nhất đó là: "Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và đối ngoại của đất nước".

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục triển khai "bộ tứ trụ cột" và 3 Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, với hàng loạt tư duy mới, đột phá nhằm đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, phấn đấu đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

"Bối cảnh đó vừa tạo những điều kiện thuận lợi, vừa đặt ra những yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Đây cũng là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII với các mục tiêu, chỉ tiêu có tính chiến đấu rất cao nhằm tiếp tục nâng tầm các mặt công tác Công an, phấn đấu tạo ra dấu ấn, kỳ tích mới, đưa công tác Công an gia tăng đóng góp thực hiện mục tiêu chiến lược của Đảng "hoà bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao, nâng cao mọi mặt đời sống Nhân dân".

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Bộ Công an)

Tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, với tinh thần nêu gương, nhìn thẳng sự thật, nói thẳng, nói thật, nói hết, không nói lại thành tích, kết quả, tập trung chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

Các đại biểu cũng cần phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác; tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương, giải pháp đề quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2026...