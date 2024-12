Thủ tướng Phạm Minh Chính: '2025 phải là năm bứt phá của Petrovietnam'

(VTC News) -

Trước giờ tổng kết, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các lãnh đạo đã thực hiện nghi thức chuyển đổi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thành Petrovietnam - Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe lãnh đạo Petrovietnam giới thiệu về các đổi mới trong hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ của Tập đoàn.

Những dấu ấn nổi bật

Thông tin về kết quả công tác năm 2024, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn cho biết, bên cạnh những thuận lợi, năm qua, Tập đoàn cũng phải đối mặt với các biến động, tác động khó dự báo đến hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng báo cáo Thủ tướng về thành quả đạt được của Petrovietnam trong năm 2024.

Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, các ban, Bộ, ngành Trung ương, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, toàn Tập đoàn đã khẩn trương, chủ động đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo, thích ứng với biến động của thị trường, với phương châm hành động “Quản trị biến động, Bổ sung động lực mới, Làm mới động lực cũ, Tạo nguồn năng lượng mới, Vươn tới đỉnh cao mới”.

Petrovietnam điều hành và triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản trị; điều hành liên thông từ khai thác đến vận chuyển, chế biến; từ tồn kho đến sản xuất và tổ chức kinh doanh...

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn báo cáo tại Hội nghị.

Công tác thúc đẩy hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý tạo tiền đề cho Petrovietnam phát triển ổn định, bền vững; đặc biệt với Kết luận số 76-KL/TW về Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Nhờ đó, Petrovietnam hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trọng yếu vượt mức kế hoạch năm từ 6 - 24%, về đích trước từ 22 ngày đến 2 tháng 21 ngày. Đặc biệt, chỉ tiêu khai thác dầu thô trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm 2024 trước 2 tháng 3 ngày. So với năm 2023, có 4 chỉ tiêu sản xuất trọng yếu tăng trưởng gồm: sản xuất urea tăng 4,6%; sản xuất điện tăng 25,8%; sản xuất xăng dầu (bao gồm NSRP) tăng 6,7% và sản xuất NPK tăng 19,5%.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính cuốn sách “Quản trị rủi ro”.

Bên cạnh đó, tất cả các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn hoàn thành vượt mức từ 34% đến 3,4 lần kế hoạch năm, về đích trước từ 3 đến 7 tháng và tăng trưởng cao so với năm 2023. Kết thúc năm 2024 đánh dấu ba năm liên tiếp Petrovietnam phá kỷ lục về tổng doanh thu toàn Tập đoàn khi vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với thời kỳ trước COVID-19 (năm 2019) và tương đương khoảng 9% tổng GDP của cả nước.

Petrovietnam nộp NSNN đạt 165.000 tỷ đồng, tương đương gần 9% tổng thu ngân sách của cả nước, tăng trưởng 52% so với thời kỳ trước COVID-19 trong bối cảnh tác động bởi chính sách giảm thuế với sản phẩm xăng dầu.

Đây cũng là lần đầu tiên đơn vị đạt kỷ lục toàn diện về các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng rất cao so với thời kỳ trước Covid-19, bao gồm: Doanh thu hợp nhất tăng 51%; Doanh thu công ty mẹ - Tập đoàn tăng 27%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các nguyên lãnh đạo Petrovietnam.

Tập đoàn đã tối đa hiệu quả và tối ưu chi phí. Ngoài ra, giá trị thực hiện đầu tư toàn Tập đoàn năm 2024 tăng 12% so với thực hiện cùng kỳ năm 2023; Giá trị giải ngân đầu tư năm 2024 tăng 49% so với thực hiện năm 2023.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn thẳng thắn nhìn nhận, Tập đoàn còn phải đối mặt với một số hạn chế, khó khăn và thách thức trong 2025. Tuy nhiên, toàn Tập đoàn kiên trì mục tiêu tăng trưởng, thông qua 6 nhóm giải pháp về: Cơ chế chính sách; quản trị và quản lý doanh nghiệp; tài chính; đầu tư; khoa học công nghệ, an toàn, môi trường và phát triển bền vững; văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 2025 phải là năm bứt phá của Petrovietnam.

Báo cáo với Thủ tướng về khát vọng chuyển đổi xanh của Petrovietnam, Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cho biết, trong xu hướng dịch chuyển năng lượng, Petrovietnam sẽ hình thành các trung tâm kết hợp năng lượng truyền thống và năng lượng mới (Hub).

Để làm được điều này, ông Lê Mạnh Cường kỳ vọng sự ủng hộ của Thủ tướng, các Bộ, ngành, địa phương cho Tập đoàn thực hiện thành công các Hub; đưa các dự án xuất khẩu điện sang Malaysia, Singapore vào chương trình làm việc của Nhà nước với các quốc gia; đồng thời, tạo điều kiện cho Petrovietnam và đối tác tiềm năng thực hiện các dự án phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước.

Để hiện thực hóa Petrovietnam - Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia và thực hiện khát vọng chuyển đổi xanh, tại Hội nghị, các đơn vị đã tập trung phân tích, đánh giá về những thuận lợi hiện có và thách thức mà Tập đoàn và các đơn vị phải đối diện.

Lãnh đạo Petrovietnam và các đơn vị thành viên chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024.

Petrovietnam đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, qua 4 năm liên tiếp tới dự Hội nghị tổng kết của Petrovietnam, Thủ tướng nhận thấy những dấu ấn tự hào về sự nỗ lực, phấn đấu, phát triển và trưởng thành hơn của Tập đoàn.

“Nếu năm 2021 phải ổn định tình hình Tập đoàn sau những biến động; năm 2022 là năm hồi phục để khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19; năm 2023 việc hồi phục đạt hiệu quả và là năm tăng tốc; năm 2024, có Kết luận 76 của Bộ Chính trị, là năm chuyển đổi, “ngọn lửa đỏ” chuyển sang “ngọn lửa xanh”, như vậy, 2025 phải là năm bứt phá”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Năm nay, cả nước đạt mức thu ngân sách hơn 1,7 triệu tỷ đồng, vượt thu 300 nghìn tỷ đồng, trong đó, Petrovietnam đóng góp khoảng 10%, góp phần bảo đảm “5 An”: An ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an sinh xã hội, an ninh chủ quyền biển đảo.

Trong những thành tựu chung, điểm sáng của cả nước đều có sự đóng góp rất lớn của Petrovietnam, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của Petrovietnam đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng giới thiệu với Thủ tướng Chính phủ về các đổi mới trong hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ của Tập đoàn.

Từ kết quả đạt được trong năm 2024, Thủ tướng nêu bật 3 kinh nghiệm quý giá của Petrovietnam: Thứ nhất, Tập đoàn đã tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo để đạt được thành quả cao nhất có thể;

Thứ hai, nắm chắc tình hình, có phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn khách quan;

Thứ ba, sự đoàn kết, thống nhất, tất cả cùng nhìn về một hướng, cầu thị lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác để tự hoàn thiện hơn, vượt qua chính mình.

Thủ tướng nêu rõ những năm tới, phải đạt mức tăng trưởng “hai con số”, nâng tầm quy mô nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, Petrovietnam - Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia không thể đứng ngoài cuộc, do đó phải làm tốt, hiệu quả.

Về giải pháp, Thủ tướng yêu cầu, Petrovietnam tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyển đổi hiệu quả thành Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia.

Petrovietnam phải phấn đấu trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu, có thương hiệu trong khu vực và thế giới, tham gia sâu, hiệu quả chuỗi giá trị toàn cầu với tinh thần “nói được làm được”, đi đầu trong đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số... Tập đoàn cần tái cấu trúc phù hợp với Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia và hoàn thiện thể chế, cơ chế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các ãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng những thành tích xuất sắc của Petrovietnam và các đơn vị thành viên.

Tiếp thu những chỉ đạo của Thủ tướng, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng cho biết, việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xác lập nhiều chỉ tiêu, nhiều kỷ lục mới 2024 tiếp tục đóng góp các thành quả liên tục vào sự phát triển của Tập đoàn và giúp Petrovietnam hoàn thành toàn diện, về đích sớm các chỉ tiêu tài chính Tập đoàn so với kế hoạch 5 được Thủ tướng phê duyệt chỉ sau 4 năm 2021-2024.

Trong đó, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 3,5 triệu tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch 5 năm, đạt mức tăng trưởng trung bình 16,7%/năm; nộp NSNN toàn Tập đoàn đạt 600 nghìn tỷ đồng, vượt 30,4% kế hoạch 5 năm, tăng trưởng 21,2%/năm.

Thay mặt 60.000 người lao động Petrovietnam, Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Thủ tướng và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng với 3 bài học, 3 hạn chế, 3 mục tiêu và 6 nhóm giải pháp, để triển khai đồng bộ, đầy đủ trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo; hiện thực hóa mục tiêu Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia hùng mạnh, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Thủ tướng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân với Petrovietnam.