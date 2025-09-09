Thủ tướng Nepal từ chức

(VTC News) -

Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli nộp đơn từ chức vào ngày 9/9 trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình phản đối tham nhũng và lệnh cấm mạng xã hội. Các cuộc biểu tình diễn ra bất chấp lệnh giới nghiêm vô thời hạn và dẫn đến đụng độ dữ dội với cảnh sát. 19 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình và hơn 100 người khác bị thương.

Chính phủ của ông Oli đã buộc phải dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội sau khi làn sóng phản đối biến thành bạo lực, khiến cảnh sát phải dùng hơi cay và đạn cao su để trấn áp đám đông tìm cách tràn vào tòa nhà quốc hội. Đây được xem là tình trạng bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ ở quốc gia nghèo nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc này.

Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli.

Trước đó cùng ngày, ông Oli triệu tập cuộc họp với các chính đảng, kêu gọi đối thoại hòa bình để giải quyết mâu thuẫn, nhấn mạnh rằng “bạo lực không mang lại lợi ích cho đất nước”. Tuy nhiên, tình hình trên thực địa lại hoàn toàn trái ngược. Hàng nghìn người biểu tình tiếp tục tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội và nhiều địa điểm khác tại thủ đô Kathmandu, bất chấp lệnh giới nghiêm.

Người biểu tình chặn đường bằng cách đốt lốp xe, ném đá vào lực lượng an ninh được trang bị chống bạo động và truy đuổi họ qua những con phố hẹp. Một số người khác đứng nhìn và quay lại cảnh hỗn loạn bằng điện thoại khi khói đen dày đặc bốc cao.

Các cuộc biểu tình không chỉ diễn ra ở Kathmandu mà còn lan sang nhiều thành phố khác. Ban tổ chức gọi đây là “phong trào của thế hệ Gen Z”, phản ánh sự phẫn nộ sâu sắc của giới trẻ trước tình trạng tham nhũng tràn lan và sự bất lực của chính phủ trong việc cải thiện cơ hội kinh tế.