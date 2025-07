Thủ tướng: Làm hết sức mình để không một liệt sỹ nào bị lãng quên

Sáng nay (21/7) tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc, tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ viếng, truy điệu, an táng 81 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương Quốc Campuchia và trong nước.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã trân trọng đặt vòng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ viếng, truy điệu, an táng 81 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương Quốc Campuchia và trong nước.

Xúc động đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, có những cuộc chia ly không có ngày gặp lại, có những lá thư chưa kịp gửi, có những lời hứa chưa kịp thực hiện và có biết bao người mẹ, người cha đã mòn mỏi ngóng về phía trên trời mà không bao giờ thấy người con thân yêu trở về.

Các anh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để rồi "mãi mãi tuổi 20" mang trong mình những ước mơ còn dang dở, những yêu thương và hoài bão, nhưng các anh đã chọn con đường vinh quang nhất - hy sinh cho quê hương đất nước, cho nhân dân, cho nghĩa tình quốc tế, anh em cao cả.

"Máu của các anh đã thấm vào đất, nước mắt của đồng đội, gia đình và người thân đã chan hòa với thời gian. Hôm nay, sau nhiều thập kỷ, các anh đã được trở về trong vòng tay của Tổ quốc, về với đất mẹ thân yêu trong tiếng nghẹn ngào xúc động của đồng chí, đồng bào. Mỗi hài cốt liệt sỹ được quy tập, mỗi nắm đất được đưa về, là một hành động thiêng liêng, là một lời nhắn gửi ân tình của các thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước", ông Nguyễn Tiến Hải cho biết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc.

Từ năm 2001 đến nay, với sự nỗ lực không mệt mỏi của các lực lượng, đặc biệt các cán bộ, chiến sĩ của Đội K93 đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, tìm kiếm, quy tập được 2.141 hài cốt liệt sỹ tại Campuchia, trong đó có 251 hài cốt xác định được danh tính.

Riêng mùa khô năm 2024-2025 đã tổ chức tìm kiếm 42 vị trí, quy tập được 56 hài cốt liệt sỹ (trong đó tại Campuchia 51 hài cốt và ở trong nước 5 hài cốt).

Cùng với tiếp nhận 25 hài cốt liệt sỹ do Đội K90/Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập được tại Campuchia; nâng tổng số hài cốt liệt sỹ mà truy điệu là 81 hài cốt liệt sỹ, trong đó 80 hài cốt hôm nay đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Dốc Bà Đắc và 1 hài cốt được người thân tiếp nhận và đón về quê an táng.

"Không một liệt sỹ nào bị lãng quên..."

Phát biểu tại buổi gặp mặt, tặng quà các Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Quân khu 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn nhiều hài cốt của các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vẫn nằm lại trên các chiến trường, cả ở trong nước và trên đất bạn.

Thủ tướng nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim thôi thúc những người đang thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng đặc biệt xúc động và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các cán bộ, chiến sỹ Quân khu 9, trong đó có các Đội K90, K91, K92, K93 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, lặng thầm lội suối, băng rừng, vượt nắng, thắng mưa, với "chân trần, chí thép" quyết tâm tìm kiếm hài cốt, mang lại niềm vui cho các gia đình, thân nhân liệt sỹ đã hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đối với gia đình, thân nhân liệt sỹ, Thủ tướng chia sẻ và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các gia đình thân nhân liệt sỹ - những người bao năm qua vẫn đau đáu nỗi niềm, mòn mỏi mong chờ ngày được đón hài cốt người thân trở về với đất Mẹ.

Thủ tướng đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục làm hết sức mình, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sỹ, để "không một liệt sỹ nào bị lãng quên, không một gia đình liệt sỹ nào phải chờ đợi trong vô vọng".

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sỹ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị huy động tối đa các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là cựu chiến binh, đồng bào các dân tộc vùng căn cứ kháng chiến, vùng sâu, vùng xa... cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ.

Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, kết nối thông tin, giải mã ký hiệu đơn vị chiến đấu để phục vụ công tác xác định danh tính và vị trí chôn cất hài cốt.

Lễ viếng, truy điệu, an táng 81 hài cốt liệt sỹ tại An Giang.

Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt với chính quyền và nhân dân Campuchia, để tạo thuận lợi trong công tác tìm kiếm, quy tập tại nước bạn. Quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quy tập; bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách.

Với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Thủ tướng nhấn mạnh, các lực lượng hãy luôn phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động, khắc phục và vượt qua khó khăn; vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động thu thập thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ.

Thực hiện nghiêm công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại Nhân dân khi làm nhiệm vụ trên địa bàn nước bạn; góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Quân đội ta từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ".

Một lần nữa, Thủ tướng nhấn mạnh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim thôi thúc những người đang thực hiện nhiệm vụ.

Người đứng đầu Chính phủ mong muốn và tin tưởng với truyền thống nhân văn sâu sắc, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây", với quyết tâm cao và sự ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, thời gian tới, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và những kinh nghiệm đã có, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, làm tròn nghĩa vụ với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.