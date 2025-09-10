Thủ tướng: Giao quân đội làm cầu Phong Châu giúp tiết kiệm 300 tỷ đồng

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu tại phiên thứ 20 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo), diễn ra chiều tối 10/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cho biết, hiện tổng số dự án thuộc Ban Chỉ đạo là 120 dự án/dự án thành phần, trên địa phận 30 tỉnh, thành phố (gồm 3 lĩnh vực là đường bộ, hàng không và cảng biển).

Thủ tướng bày tỏ trăn trở khi đã tích cực tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm nay dù đã cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 6% và khoảng 140.000 tỷ đồng về số tuyệt đối, nhưng vẫn chưa được như mong muốn.

"Trong khi yêu cầu năm nay phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, yêu cầu phát triển mạnh hơn, mong mỏi của Nhân dân lớn hơn. Không có phần thưởng nào bằng niềm vui mừng, phấn khởi của Nhân dân khi các công trình hoàn thành", Thủ tướng nêu rõ.

Do đó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát lại công việc với tinh thần thần tốc, táo bạo, hiệu quả hơn nữa; rút kinh nghiệm đã có để tích cực đẩy nhanh công việc hơn nữa.

Dẫn ví dụ cầu Phong Châu giao đơn vị quân đội làm đã giúp giảm thời gian triển khai từ 1 năm xuống còn 10 tháng và tiết kiệm được 300 tỷ đồng, Thủ tướng nhìn nhận, nếu công trình được đưa vào vận hành sớm sẽ tiết kiệm được vốn, hiệu quả cao hơn, đem lại lợi ích cho Nhà nước, Nhân dân.

"Trung ương và địa phương cùng làm, tất cả đều phải tăng tốc, bứt phá với tư tưởng tiến công, không có gì là không thể, điều quan trọng là quyết tâm làm và biết cách làm; với khí thế mới, tư duy mới, phương pháp luận mới, khẩn trương hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn.

Với tinh thần tất cả vì đất nước, tất cả vì Nhân dân, Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là mang lại hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phải vượt mục tiêu 3.000 km cao tốc và 1.700 km đường ven biển

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành vượt mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc, thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025; đồng thời bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025.

Đánh giá đây là nhiệm vụ nặng nề, song người đứng đầu Chính phủ tin tưởng chúng ta sẽ làm được.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, về thủ tục chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cao Bằng chủ động trong triển khai, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Bắc Kạn - Cao Bằng, hoàn thành trong tháng 12.

TP Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình, dự án Quy Nhơn - Pleiku, hoàn thành trong tháng 12.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và khởi công dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận trong quý 4/2025.

TP.HCM, tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và các thủ tục liên quan để khởi công dự án TP.HCM - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc trong quý 4/2025.

Về công tác giải phóng mặt bằng, TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Trị, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau cần nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng, khẩn trương bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025, trong tháng 9.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đồng Nai khẩn trương đẩy nhanh bàn giao mặt bằng các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9.

Về công tác tổ chức thi công, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, các địa phương, cơ quan chủ quản các dự án đang triển khai thi công rà soát, cập nhật lại tiến độ triển khai các dự án để chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành đúng yêu cầu, đặc biệt đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý một số dự án cần khẩn trương hoàn thành theo tiến độ đã đề ra gồm tuyến cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, đường băng số 2 sân bay Long Thành…