Thủ tướng giao nhiệm vụ cho các thành viên Chính phủ mới được bổ nhiệm

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Trước đó, Kỳ họp bất thường thứ 9, Quốc hội khóa XV đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề cấp bách, quan trọng, trong đó có việc thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và quyết định về cơ cấu tổ chức, nhân sự của Chính phủ.

Bộ máy Chính phủ sau kiện toàn giảm được 4 bộ và 1 cơ quan ngang bộ (từ 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ xuống còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ), nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tránh tình trạng chồng chéo chức năng, lãng phí nguồn lực, góp phần xây dựng một hệ thống chính trị hiện đại, minh bạch, vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu quản lý hiện đại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu giao nhiệm vụ cho một số thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Quốc hội đã tín nhiệm cao, phê chuẩn bổ nhiệm và Chủ tịch nước đã có Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng (ông Nguyễn Chí Dũng và Mai Văn Chính); 4 Bộ trưởng (Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy). Một số thành viên Chính phủ khác tiếp tục công tác trên cương vị Bộ trưởng sau khi các Bộ, cơ quan tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ từ các bộ, cơ quan khác.

Quốc hội cũng bầu ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Trước đó, Trung ương, Bộ Chính trị cũng đã phân công công tác quan trọng khác đối với 4 thành viên Chính phủ (ông Lê Minh Hoan, Huỳnh Thành Đạt, Hầu A Lềnh, Nguyễn Thanh Nghị).

Thủ tướng đề nghị các các thành viên Chính phủ luôn phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng Chính phủ liêm chính, trong sạch, vì nhân dân phục vụ - (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, các ban, bộ ngành Trung ương đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, đồng hành với Chính phủ trong các hoạt động và trong thực hiện công tác cán bộ theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng các thành viên Chính phủ được bổ nhiệm, phân công công tác, giao nhiệm vụ mới; tin tưởng các thành viên sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, phát huy các điểm mạnh, kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chung.

Thủ tướng tặng hoa chúc mừng Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ của Chính phủ rất nặng nề, công việc nhiều với vai trò là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao trên các lĩnh vực; nhất là trong bối cảnh hiện nay với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu tăng trưởng GDP ít nhất 8% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, tăng cường đối ngoại và hội nhập, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng đề nghị các các thành viên Chính phủ luôn phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, xây dựng Chính phủ liêm chính, trong sạch, vì nhân dân phục vụ; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải có hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đất nước và nhân dân giao phó trong năm 2025 và thời gian tới, đặc biệt là thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP, tổ chức các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trọng đại, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Cùng với đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh nhân dân, nhân dân làm nên lịch sử; huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước nhanh, bền vững, chú trọng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm…

Thủ tướng tặng hoa chúc mừng các ông Huỳnh Thành Đạt, Hầu A Lềnh, Nguyễn Thanh Nghị được phân công công tác quan trọng khác. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Đồng thời, đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập, xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; không lơ là, chủ quan trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến đổi rất nhanh, phải rất linh hoạt, sáng tạo, cùng nhau nắm chắc, thích ứng tình hình, đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả, cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước tiếp tục phát triển, bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Nhấn mạnh cần tổ chức thực hiện thật tốt 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực, Thủ tướng nêu rõ, thể chế là đột phá của đột phá, các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng, trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng thể chế trong lĩnh vực phụ trách; đẩy mạnh xây dựng hạ tầng chiến lược (cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, xã hội…) để giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp và nền kinh tế, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả nền kinh tế; đào tạo nhân lực, phát triển con người đáp ứng yêu cầu phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thích ứng, phù hợp, mang lại hiệu quả trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng lưu ý, cùng với việc đẩy mạnh hơn nữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đây là vấn đề Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm trong bối cảnh hiện nay; phải bảo vệ, khuyến khích người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước rõ ràng, rành mạch.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu thay mặt các đồng chí thành viên Chính phủ vừa được bổ nhiệm. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng cũng chúc mừng các nguyên thành viên Chính phủ được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ mới, trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến tích cực của các đồng chí, mong dù ở vị trí công tác nào vẫn sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Chính phủ thực hiện tốt các mục tiêu đề ra trong thời gian tới.

Phát biểu thay mặt các thành viên Chính phủ vừa được bổ nhiệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Quốc hội, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tín nhiệm, giới thiệu, phê chuẩn, bổ nhiệm các chức vụ; khẳng định đây là vinh dự, tự hào lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề hơn với đòi hỏi, yêu cầu cao hơn; nguyện nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, đem hết sức để cùng tập thể Chính phủ tiếp tục phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng và các thành viên Chính phủ cùng các đại biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Nhấn mạnh "phải có khát vọng, tâm sáng, trái tim lửa", Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, các thành viên được bổ nhiệm sẽ nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phối hợp tốt với các cơ quan trong hệ thống chính trị để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.