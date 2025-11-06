Thủ tướng đề nghị SEMI hợp tác phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực bán dẫn

Thủ tướng mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp bán dẫn toàn cầu hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu; khuyến khích các doanh nghiệp thành viên mở rộng hoạt động nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp bán dẫn toàn cầu khu vực Đông Nam Á nêu rõ: Sứ mệnh của hiệp hội là thúc đẩy kết nối, tăng trưởng trong lĩnh vực bán dẫn toàn cầu, thúc đẩy hợp tác công tư. Mỗi năm, đoàn đại biểu SEMI đến Việt Nam ngày càng lớn về quy mô hợp tác, minh chứng ngành bán dẫn Việt Nam ngày càng phát triển và hấp dẫn các nhà đầu tư, vì Việt Nam có tiềm năng lớn trong lĩnh vực này:

"SEMI ấn tượng về chủ trương và quyết tâm phát triển ngành bán dẫn của Chính phủ Việt Nam. Đây là thời điểm thích hợp để hai bên tăng cường hợp tác, chuyển dịch mạnh mẽ từ kế hoạch sang hành động; mong rằng thúc đẩy nhanh hơn tiến trình phát triển của ngành bán dẫn Việt Nam; thể hiện quyết tâm chung biến khát vọng thành kết quả thực tế. SEMI có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho Việt Nam trong phát triển lĩnh vực bán dẫn, chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu", bà Linda Tan nói.

Bà Linda Tan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp bán dẫn toàn cầu khu vực Đông Nam Á.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees Van Bar nhấn mạnh, việc đẩy mạnh ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam gặp nhiều thách thức, đặc biệt là chuỗi cung ứng toàn cầu. Hà Lan có đầy đủ các công đoạn chính trong sản xuất chíp như thiết kế, sản xuất, kiểm thử, đóng gói.

SEMI và Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ, hiện thực hóa ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam. Việt Nam cần thiết lập thể chế một cửa và cần thu hút nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực này. Việc này yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ của các bên liên quan như doanh nghiệp, viện nghiên cứu, sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ.

"Việt Nam có thế mạnh về điều kiện thuận lợi về địa lý, lợi thế về trí tuệ, có nhiều cơ hội phát triển. Các công ty Hà Lan coi trọng sự phát triển mạnh của Việt Nam", theo Đại sứ Kees Van Bar.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees Van Bar.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Đoàn Lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội Doanh nghiệp bán dẫn toàn cầu tới thăm và làm việc tại Việt Nam trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế về bán dẫn năm 2025.

Cảm ơn những góp ý, tư vấn của Hiệp hội để phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đổi mới mô hình phát triển, trong đó phải phát triển nhanh và bền vững; dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, đặc biệt phát triển ngành.

"Muốn phát triển thì phải có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Tự lực tự cường được thì mới phát triển một cách bền vững được; đặc biệt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để Việt Nam bứt phá; phát triển ngành bán dẫn nhanh và bền vững, góp phần vào việc thúc đẩy nền kinh tế của đất nước", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Thủ tướng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp bán dẫn toàn cầu và các tập đoàn thành viên tăng cường hợp tác với các đối tác Việt Nam trong xây dựng hạ tầng, chuyển giao công nghệ hỗ trợ, đặc biệt là hợp tác phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, chuyển giao kỹ năng, giúp Việt Nam hình thành đội ngũ chuyên gia và kỹ sư có năng lực toàn cầu đáp ứng yêu cầu thị trường; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam kết nối chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, khuyến khích các doanh nghiệp thành viên mở rộng hoạt động nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam khẳng định quyết tâm phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp bán dẫn, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.