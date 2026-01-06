Thủ tướng Đan Mạch nói thẳng kịch bản nếu Mỹ tiếp quản Greenland

(VTC News) -

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo rằng việc Mỹ tìm cách tiếp quản Greenland có thể phá vỡ nền tảng liên kết an ninh xuyên Đại Tây Dương và đặt dấu chấm hết cho NATO.

Phát biểu ngày 5/1, bà Frederiksen cho biết cần phải đánh giá nghiêm túc những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về mong muốn sáp nhập Greenland. Theo Thủ tướng Đan Mạch, cả Copenhagen và chính quyền Greenland đã nhiều lần khẳng định rõ lập trường phản đối, nhấn mạnh hòn đảo này không muốn trở thành một phần của Mỹ.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (Ảnh: Reuters)

“Nếu Mỹ lựa chọn tấn công quân sự thêm một quốc gia NATO, thì mọi thứ sẽ chấm dứt”, Thủ tướng Mette Frederiksen nói với đài truyền hình TV2 của Đan Mạch hôm 5/1.

“Điều đó đồng nghĩa với việc NATO cũng không còn, kéo theo sự sụp đổ của cơ chế an ninh đã được duy trì từ sau Thế chiến II”.

Cùng ngày, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen bác bỏ mọi so sánh giữa Greenland và Venezuela, khẳng định không có khả năng hòn đảo này “bị chiếm đóng chỉ sau một đêm”. Ông kêu gọi Tổng thống Mỹ không gây sức ép hay ám chỉ việc sáp nhập, đồng thời cho biết Greenland sẵn sàng đối thoại thông qua các kênh chính thức và trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Lãnh sự quán Mỹ tại Nuuk, Greenland, ngày 27/3/2025. (Ảnh tư liệu: Reuters/Leonhard Foeger)

Những lo ngại về Greenland gia tăng sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela hôm 3/1. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn Mỹ “mua” Greenland từ Đan Mạch và không loại trừ khả năng dùng vũ lực, viện dẫn lý do hòn đảo này có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, có vị trí chiến lược trên tuyến đường ngắn nhất nối Bắc Mỹ với châu Âu. Hòn đảo thuộc chủ quyền Đan Mạch, có khoảng 57.000 dân và diện tích 2,16 triệu km², đồng thời sở hữu nguồn khoáng sản phong phú, phần lớn vẫn chưa được khai thác.

Những tuyên bố cứng rắn của Thủ tướng Đan Mạch được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích nỗ lực bảo đảm an ninh của Copenhagen tại Greenland, đồng thời khẳng định Washington cần Greenland vì lý do an ninh quốc gia và cho rằng Đan Mạch “sẽ không thể tự mình đảm đương” nhiệm vụ đó. Mỹ hiện vẫn duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland thông qua Pituffik Space Base ở tây bắc hòn đảo, được xây dựng theo thỏa thuận quốc phòng Mỹ - Đan Mạch ký năm 1951. Căn cứ này được cho là đóng vai trò quan trọng trong cảnh báo tên lửa, phòng thủ tên lửa và giám sát không gian phục vụ Mỹ và NATO. Trên đất liền Đan Mạch, quan hệ quốc phòng song phương với Mỹ vẫn được duy trì chặt chẽ. Copenhagen mua tiêm kích F-35 của Mỹ, và năm ngoái Quốc hội Đan Mạch đã thông qua luật cho phép Mỹ thiết lập các căn cứ quân sự trên lãnh thổ nước này. Tuy vậy, theo giới chức Đan Mạch, những hợp tác đó không đồng nghĩa với việc chấp nhận bất kỳ sự thách thức nào đối với chủ quyền của Greenland.